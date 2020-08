W. Brytania: Dziewięć kolejnych zgonów na Covid-19 i 1276 nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano dziewięć zgonów z powodu Covid-19 i potwierdzono 1276 nowych zakażeń koronawirusem – poinformował w piątek po południu brytyjski rząd.

Dziewięć nowych zgonów to o trzy mniej niż w bilansie z czwartku, ale patrząc w nieco dłuższej perspektywie to liczba zbliżona do danych z sierpnia. Od początku tego miesiąca dobowa liczba zmarłych utrzymuje się na poziomie między jeden a 20. Natomiast średnia dobowa z ostatnich siedmiu dni to 12 zgonów.

Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w Wielkiej Brytanii do 41 486. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Meksykiem i Indiami.

Natomiast liczba nowo wykrytych zakażeń jest o 246 niższa od tej z bilansu podanego w czwartek, który z kolei był najwyższym od 12 czerwca. Tym samym jest to kolejny dzień, w którym liczba wykrytych przypadków zauważalnie przekracza tysiąc. Średnia nowych zakażeń z ostatnich siedmiu dni wynosi 1190.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 331 644 zakażenia SARS-CoV-2, co jest 13. najwyższą liczbą na świecie.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w okresie 24 godzin między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od czasu potwierdzenia testem obecności koronawirusa. Bilans nowych zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w czwartek a godz. 9 w piątek.

Wcześniej w piątek podano też, że współczynnik R, określający poziom rozprzestrzeniania się koronawirusa, wynosi w całym kraju 0,9-1,1, czyli jest na takim samym poziomie, jak przed tygodniem. Jego wartość poniżej 1 oznacza, że epidemia słabnie, powyżej - że przybiera na sile.

Na tle danych ogólnokrajowych wyróżniają się jednak te z Walii, gdzie wartość R jest na poziomie 0,7-1, zaś bardzo niepokojąco wyglądają te z Irlandii Północnej, gdzie współczynnik ten szacowany jest na 1-1,6.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński