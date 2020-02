W. Brytania: Dziewięć osób aresztowanych po proteście przed siedzibą BP

Działacze organizacji ekologicznej Greenpeace zablokowali w środę na pewien czas siedzibę koncernu naftowego BP w centrum Londynu. Dziewięć osób zostało aresztowanych - poinformowała policja.

Środa jest pierwszym dniem urzędowania nowego prezesa BP, Bernarda Looneya. Jak poinformowała firma, ponad 100 aktywistów Greenpeace próbowało rozłożyć przed jej siedzibą na St. James' Square 500 paneli słonecznych, a także zablokować wejście baryłkami po ropie, a kilka osób dodatkowo się do nich przykuło.

BP zapewniło, że Looney, który w środę odwiedził pracowników firmy w Niemczech, "podziela głęboką troskę" protestujących o klimat oraz rozumie ich frustrację i złość.

49-letni Irlandczyk w przyszłym tygodniu przedstawi swoją wizję tego, w jaki sposób BP ma dokonać transformacji w kierunku energii niskoemisyjnej i - jak się oczekuje - ma zapowiedzieć dalsze zobowiązania do redukcji emisji dwutlenku węgla przez firmę.

Jak oświadczyło BP, Looney "ma nadzieję, że to, co ma do powiedzenia, da ludziom poczucie, iż rozumiemy i bardzo poważnie podchodzimy do pracy nad rozwiązaniem tego problemu".

BP stoi w obliczu rosnącej presji ze strony działaczy ekologicznych i inwestorów, aby podjąć działania zgodne z celami wyznaczonymi w 2015 r. podczas paryjskiej konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński