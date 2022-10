W. Brytania: Eksperci: pozostawiane w lesie halloweenowe dynie szkodzą zwierzętom

Pozostawianie w lasach dyń użytych w czasie Halloween jest niebezpieczne dla dzikich zwierząt i może powodować, że ich organizmy słabną - ostrzegły w poniedziałek organizacja charytatywna Woodland Trust i rządowa agencja zajmująca się zarządzaniem lasami Forestry England.

Ich eksperci wyjaśnili, że zauważyli w ostatnich latach niepokojący trend pozostawiania halloweenowych dyń w lasach, co jest robione zapewne w dobrej wierze w celu zapewnienia pożywienia dzikim zwierzętom, ale w rzeczywistości jest to dla nich szkodliwe, a może być nawet śmiertelne.

"Wydaje się, że powstał mit, że pozostawienie dyń w lasach pomaga dzikiej przyrodzie. Ludzie myślą, że robią coś dobrego, nie wyrzucając ich na wysypiska i zamiast tego pozostawiając je w naturze. Ale miąższ dyni może być niebezpieczny dla jeży, przyciąga kolonie szczurów, a także ma naprawdę szkodliwy wpływ na gleby leśne, rośliny i grzyby" - powiedział Paul Bunton z Woodland Trust.

Jak wyjaśniają eksperci, jeże spędzają jesień i wczesną zimę, budując rezerwy tłuszczu do hibernacji, i jeśli będą się opierać na łatwo dostępnym jedzeniu, jakim są wyrzucane dynie, może to powodować u nich rozstrój żołądka i biegunkę, bo nie są do nich przyzwyczajone, a to z kolei powoduje, że osłabione zwierzęta mogą nie przetrwać zimowej hibernacji.

"Widzimy wiele postów w mediach społecznościowych zachęcających ludzi do pozostawiania dyń w lasach dla dzikich zwierząt do jedzenia, ale proszę, nie róbcie tego. Dynie nie występują w lasach i podczas gdy niektóre dzikie zwierzęta mogą cieszyć się smaczną przekąską, innym, np. jeżom, (dynie) szkodzą. Karmienie nimi ptaków, lisów, borsuków, jeleni i dzików może sprawić, że będą one źle się czuły, i może to przenosić choroby" - powiedziała Kate Wollen z Forestry England.

Dodała, że dynie są często dekorowane z okazji Halloween, więc jeśli zwierzęta zjedzą przy okazji pozostawione w nich resztki świec czy inne przedmioty, mogą od tego umrzeć.

Według Forestry England w ramach tegorocznych obchodów Halloween zużytych zostanie w Wielkiej Brytanii ok. 8 mln dyń.