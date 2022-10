W. Brytania: Eksperci: rząd z budżetu pomocowego więcej wydaje w kraju niż na pomoc biedniejszym państwom

Wielka Brytania wydaje obecnie więcej z budżetu pomocowego we własnym w kraju niż na bezpośrednią pomoc w biedniejszych państwach - poinformowali w sobotę eksperci ds. rozwoju.

Brytyjski budżet na pomoc rozwojową, który w czasie pandemii Covid-19 ograniczono z 0,7 do 0,5 proc. PKB, wynosi obecnie ok. 11 mld funtów, z czego ok. 4 mld funtów trafia do instytucji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy. Z pozostałych 7 mld, które są zarządzane bezpośrednio przez brytyjski rząd, ok. 4 mld zostanie wydane w tym roku w kraju, a 3 mld na bezpośrednią pomoc zagraniczną, wynika z analizy think-tanku Centrum na rzecz Globalnego Rozwoju (CGD).

Wyższe wydatki na pomoc w kraju są związane z rosnącą liczbą uchodźców, zwłaszcza z Ukrainy i Afganistanu, a także nielegalnych imigrantów przepływających przez kanał La Manche. Według danych brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, od początku tego roku z Ukrainy przybyło 140,3 tys. osób i ta liczba jeszcze wzrośnie, bo uchodźcom z tego kraju przyznano 194,3 tys. wiz, a kolejne tysiące wniosków są rozpatrywane. Z Afganistanu przybyło w tym roku 10 tys. uchodźców, a ponad 38 tys. nielegalnie przedostało się przez kanał La Manche.

Opłacenie zakwaterowania, utrzymania, opieki zdrowotnej i edukacji staje się jednak coraz kosztowniejsze. W tym tygodniu urzędnicy MSW poinformowali posłów z komisji spraw wewnętrznych, że same koszty hoteli dla osób ubiegających się o azyl i uchodźców wynoszą 6,8 mln funtów dziennie, co oznacza, że od początku roku wydano na to już 2,4 mld funtów.

Zgodnie z międzynarodowymi zasadami, państwa mogą wydawać zagraniczną pomoc na krajowe koszty związane z utrzymaniem osób ubiegających się o azyl i uchodźców, ale tylko przez pierwszy rok po ich przybyciu. CGD zwraca jednak uwagę, że Wielka Brytania jest jednym z zaledwie kilku krajów - i jedynym w G7 - który finansuje wszystkie koszty utrzymania ukraińskich uchodźców ze swojego już istniejącego budżetu pomocowego.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński