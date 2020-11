W. Brytania: Ekspert: 5 dni poluzowania na święta to 25 dni restrykcji później

Każdy dzień poluzowania restrykcji na okres Bożego Narodzenia może wymagać później pięciu dni ich zaostrzenia, aby obniżyć z powrotem liczbę zakażeń - ostrzegła w środę Susan Hopkins, doradczyni medyczna brytyjskiego rządu.

Dziennik "The Sun" podał w środę, że rząd brytyjski oraz regionalne rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej rozmawiają na temat wspólnych regulacji epidemicznych na okres Bożego Narodzenia. Jak ujawnia gazeta, rozważany jest plan zawieszenie na pięć dni - od 24 do 28 grudnia włącznie - zakazu spotykania się w domach osób z różnych gospodarstw domowych.

Biuro brytyjskiego premiera Borisa Johnsona potwierdziło, że takie rozmowy faktycznie są prowadzone. "Szukamy sposobów, aby zapewnić ludziom możliwość spędzenia czasu z bliską rodziną w okresie świąt Bożego Narodzenia" - oświadczył rzecznik rządu. Ale jak podaje "The Sun", żadna decyzja w tej sprawie nie zostanie ogłoszona przed końcem listopada.

Susan Hopkins, obecna p.o. dyrektora medycznego systemu wyszukiwania kontaktów zakażonych NHS Test and Trace, odnosząc się do tych doniesień, powiedziała w środę na konferencji prasowej, że ma nadzieję, iż rząd pozwoli na spotkanie się w jakiejś formie osób z różnych gospodarstw domowych w czasie świąt.

Ale jak zasugerowała, odbyłoby się to kosztem późniejszego ponownego zaostrzenia restrykcji. W czasie konferencji przejęzyczyła się mówiąc o dwóch dniach restrykcji za każdy dzień poluzowania, ale później rządowa agencja Public Health England wyjaśniła, że według naukowej rady ds. sytuacji kryzysowych SAGE, "za każdy dzień poluzowania, potencjalnie potrzebne byłoby pięć dni ściślejszych ograniczeń". To oznaczałoby 25 dni zaostrzonych restrykcji.

W Anglii na początku listopada zaczął się czterotygodniowy lockdown, który ma potrwać do 2 grudnia włącznie. Zgodnie z planem brytyjskiego rządu, po zakończeniu lockdownu ma nastąpić powrót do trójstopniowej skali regionalnych restrykcji.

Wprowadzając lockdown premier Boris Johnson mówił, że celem jest zatrzymanie epidemii do tego stopnia, by można było w miarę normalnie spędzić Boże Narodzenie. W środę podano, ze w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 19 609 nowych zakażeń. To pierwszy przypadek od 2 listopada, by dobowy bilans był niższy od 20 tysięcy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński