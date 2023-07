W. Brytania: Ekspert: amunicja kasetowa może pomóc ukraińskiej armii w pokonaniu pól minowych

Amunicja kasetowa może pomóc ukraińskiej armii w pokonaniu pól minowych oraz gęstej sieci rosyjskich okopów, spowalniających kontrofensywę na wschodzie kraju - ocenił w rozmowie z telewizją Sky News ekspert wojskowy, emerytowany wicemarszałek brytyjskich sił powietrznych Sean Bell.

Pocisk kasetowy - wystrzeliwany z ziemi lub powietrza - rozrzuca w pobliżu miejsca docelowego od kilku do kilkuset mniejszych pocisków, które eksplodują przy kontakcie z celem. Kontrowersje wynikają z tego, że część mniejszych pocisków pozostaje nieuruchomiona i może stanowić zagrożenie dla cywilów w ciągu wielu lat po użyciu tej amunicji.

"Kontrofensywę powstrzymują mocno ufortyfikowane i gęste sieci okopów oraz pola minowe. Do ich pokonania można by użyć amunicji precyzyjnej, ale nie jest ona tak szeroko dostępna. Amunicja kasetowa może okazać się niezwykle skuteczna przeciwko tym przeszkodom i - co ważne - jest dostępna w ogromnych ilościach" - zwrócił w sobotę uwagę Bell.

"Jeśli amunicja kasetowa okaże się wysoce skuteczna w pokonywaniu pól minowych, Ukraińcy będą w stanie przeprowadzić część swojej ofensywy, przecinając linie obronne Rosjan" - dodał ekspert.

W piątek doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan ogłosił, że USA po raz pierwszy dostarczą Ukrainie artyleryjską amunicję kasetową DPICM. Podczas briefingu w Białym Domu Sullivan potwierdził, że Ukraina od dawna starała się o tę broń, zaś w obliczu zmniejszających się zapasów zwykłej amunicji artyleryjskiej amunicja kasetowa będzie stanowiła "pomost" do czasu zwiększenia produkcji.

Krytycznie wobec używania na Ukrainie amunicji kasetowej wypowiedział się m.in. premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Stronami konwencji o zakazie jej stosowania są 123 państwa. Nie ma wśród nich jednak USA, Ukrainy ani Rosji.

W sobotę minister obrony Ołeksij Reznikow zapewnił, że Ukraina będzie wykorzystywać amunicję kasetową wyłącznie do wyzwalania swojego terytorium w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, a ponadto niebezpieczna dla cywilów broń nie będzie stosowana na obszarach miejskich.