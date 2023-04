W. Brytania: Ekspert: Polska próbuje objąć przywództwo wśród państw Europy wspierających Ukrainę

Polska przekazała już Ukrainie wiele czołgów, drony, a nawet myśliwce; ze względów historycznych ten kraj jest szczególnie wyczulony na imperialne zakusy Rosji, dlatego próbuje objąć przywództwo wśród państw Europy wspierających Kijów - ocenił w środę emerytowany wicemarszałek brytyjskich sił powietrznych Sean Bell.

Ekspert odniósł się w ten sposób do środowej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Wojskowy umiejscowił ją jednak w szerszym kontekście, zwracając uwagę na mocarstwowe ambicje Kremla, które mogą nie zakończyć się na inwazji na Ukrainę - czytamy na portalu brytyjskiej stacji Sky News.

"Z powodów geograficznych i historycznych Polska będzie bardzo nerwowo reagować na to, co Putin (mógłby) zrobić w dalszej kolejności" - powiedział Bell, podkreślając, że to właśnie świadomość zagrożeń płynących z Rosji jest główną przyczyną polskiego wsparcia dla Ukrainy.

"Gdy spojrzymy na mapę, widzimy tam Białoruś, która jest w dużej mierze rosyjskim marionetkowym reżimem. A obok mamy Polskę. To dlatego 80 proc. Polaków w pełni popiera przekazywanie uzbrojenia Ukrainie" - zauważył rozmówca Sky News.

W ocenie Bella starania Warszawy na rzecz uzyskania przywódczej roli wśród państw Europy pomagających Kijowowi wynikają też z kalendarza politycznego w USA. "Na horyzoncie są już wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych (w listopadzie 2024 roku - PAP). Chociaż Ameryka nadal będzie zapewniać lwią część wsparcia wojskowego i finansowego dla Ukrainy, istnieje pilna potrzeba, aby Europejczycy również okazali (tutaj) jakieś przywództwo" - dodał emerytowany wojskowy.

Ukraiński prezydent przybył w środę do Polski z oficjalną wizytą, pierwszą od czasu wybuchu wojny z Rosją w lutym 2022 roku.

Premier Mateusz Morawiecki i przywódca Ukrainy podpisali w KPRM list intencyjny ws. współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności transporterów opancerzonych Rosomak. W obecności Zełenskiego i Morawieckiego podpisane zostało też m.in. porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kalibru 125 mm, a także memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy.

W oświadczeniu po spotkaniu z polskim premierem Zełenski podkreślił, że rozmowy zaowocowały powstaniem "pakietu dla ukraińskiego wojska, dla obrony wolności Ukrainy, Polski i całego świata".

"Moją wizytę w Polsce można określić mianem zwycięskiej" - ocenił ukraiński prezydent.