W. Brytania: Ekspertka: Putinowi nie chodzi tylko o terytoria, ale i uznanie strefy wpływów

Tymczasowa aneksja ukraińskich obwodów wpisuje się w schemat od dawna realizowany przez Władimira Putina, ale prezydentowi Rosji chodzi nie tylko o terytoria, lecz uznanie przez Zachód jego strefy wpływów - uważa Orysia Łucewycz, ekspertka ds. Ukrainy z Chatham House w Londynie.

"Powinniśmy postrzegać działania Rosji jako kontynuację fali aneksji terytorium sąsiadów. Poziom kontroli Rosji jest różny, od Abchazji przez Naddniestrze, po Krym i Białoruś, ale to wszystko jest częścią schematu powiększania Rosji kosztem innych. Putin kontynuuje imperialną misję przywracania kontroli nad tym, co według niego jest +historyczną Rosją+. Za każdym razem, gdy reżim Putina odczuwa słabość, wyzwala to agresję" - wskazuje Łucewycz w komentarzu przekazanym przez Chatham House (Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych).

Przypomniała, że tymczasowe nabytki terytorialne Rosji na południowym wschodzie Ukrainy poprzedziły brutalne działania okupacyjne rosyjskiej armii i organów bezpieczeństwa, która obejmowały deportacje, obozy filtracyjne, przymusowe wydawanie rosyjskich paszportów, celowe zabijanie, tortury i całkowite tłumienie wolności słowa.

"Ale nie powinniśmy tracić z oczu lasu patrząc, na drzewa: to nie jest tylko wojna o terytorium. Putin chce zmusić Zachód i kraje w regionie postsowieckim do zaakceptowania ograniczonej suwerenności, wypchnąć USA z Europy Wschodniej, wzmocnić własną autokratyczną kleptokrację i zachować władzę. Putin chce, abyśmy zaakceptowali jego światopogląd, że duże (i nuklearne) potęgi robią to, co chcą, a małe kraje - tylko to, co mogą" - dodała ekspertka.

W piątek Putin ogłosił włączenie do Rosji czterech ukraińskich obwodów - donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego - na terenie których w dniach 23-27 września odbyły się sfingowane referenda w tej sprawie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński