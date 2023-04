W. Brytania: Ekspertka: wizyta prezydenta Zelenskiego odzwierciedla wsparcie udzielane przez Polskę

Ukraińcy rozumieją, że Polska wspiera i będzie wspierać ich kraj w tej wojnie i wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie jest tego odzwierciedleniem - mówi PAP dr Alina Nyczyk, ukraińska politolog z Uniwersytetu w Manchesterze.

"To, że prezydent Zełenski nie uciekł z kraju po rosyjskiej inwazji, lecz przez cały czas pozostał w nim, stało się kluczowe dla przebiegu wojny i uczyniło z niego bohatera nie tylko na Ukrainie, lecz niemal na całym świecie, a jak już zdecydował się na wizyty zagraniczne, to każda z nich jest bardzo starannie rozważana" - wyjaśnia ekspertka.

"Jest logiczne, że po wizytach w Waszyngtonie, Londynie, Paryżu i Brukseli, Warszawa miała być następnym celem. "USA najmocniej wspierają Ukrainę w tej wojnie, bez militarnej i finansowej pomocy tego kraju, nie przetrwałaby długo. Wielka Brytania też od początku mocno wspiera Ukrainę. Dla Ukrainy jest bardzo ważne utrzymanie tej pomocy na tym samym poziomie i nawet jej zwiększenie pod kontem nowej ofensywy. Oczywiście wsparcie Polski też jest niesamowite i na Ukrainie jest rozumienie że Polska wspiera i będzie wspierała Ukrainę w tej wojnie" - mówi Alina Nyczyk.

Podkreśla, że pewne rozczarowanie, które pojawiało się w Warszawie związane z tym, że do tej pory Zełenski tylko zatrzymywał się krótko w Polsce, wracając z poprzednich podróży, zaś z oddzielną wizytą przyjechał dopiero po spotkaniu z mało wspierającym Ukrainę prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, nie jest uzasadnione. "Polscy politycy byli kilka razy w Kijowie i stosunki polsko-ukraińskie utrzymują się na dobrym poziomie. Natomiast właśnie przez francuskie +ciepłe uczucia+ do Rosji spotkanie z Macronem i próba przekonania go do bardziej proukraińskiej pozycji było bardzo ważne dla Ukrainy" - wyjaśnia.

Ekspertka ocenia, że najważniejszym efektem wizyty Zełenskiego w Warszawie jest decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, by oddać Ukrainie jeszcze 4 myśliwce MiG-29 (po 4 już przekazanych) i obietnica jeszcze większej pomocy w przyszłości. "Ale choć podczas tej wojny wsparcie państw zachodnich jest duże, to wciąż jest tylko kroplą w morzu potrzeb. Ukraina potrzebuje dużo więcej amunicji, czołgów, myśliwców i systemów obrony powietrznej. Od lutego 2022 r. Ukraińcy proszą kraje NATO, by +zamknąć niebo+ nad Ukrainą i uratować cywilów, których regularnie zabijają Rosjanie" - zaznacza.

Elementem wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, którego nie było podczas jego podróży do innych krajów, było spotkanie z ukraińskimi uchodźcami. "To logiczne, bo to Polska przyjęła najwięcej uchodźców" - podkreśla dr Nyczyk, ale dodaje, że rozważania, na temat tego, ilu z nich powróci na Ukrainę, a ilu pozostanie w krajach, do których trafiły, są przedwczesne. "Teraz już duża część osób wróciła na Ukrainę. Za każdym razem jak jadę na Ukrainę podczas tej wojny, spotykam mnóstwo ludzi, którzy wracają z walizkami, nawet do tak niebezpiecznych miast jak Charków. Powodów jest dużo. Rodziny są rozdzielone, niektórzy ludzie nie mogą odnaleźć się zagranicą czy bardzo tęskną za ojczyzną. Oczywiście część zostanie i zacznie budować swoje życie w Unii Europejskiej, ale w tym momencie ciężko spekulować na temat konkretnych liczb" - mówi.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński