W. Brytania: Elektroniczny dozór dla ubiegających się o azyl nielegalnych imigrantów

Część osób ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii, które nielegalnie dostały się do tego kraju przez kanał La Manche - w łodziach lub w ciężarówkach - zostanie poddana dozorowi elektronicznemu w ramach pilotażowego programu uruchomionego przez brytyjskie MSW.

12-miesięczny pilotaż ma dotyczyć osób dorosłych, które mają zostać wydalone z Wielkiej Brytanii, po tym jak przybyły do tego kraju w nielegalny sposób. Jak wyjaśniło MSW, ma to na celu sprawdzenie, czy dozór elektroniczny pomaga w utrzymaniu regularnego kontaktu z ubiegającymi się o azyl i czy ich wnioski są rozpatrywane bardziej efektywnie. Pomoże również w zbieraniu danych na temat tego, ile osób ucieka po warunkowym wypuszczeniu z ośrodków dla azylantów.

Osoby, które zostaną poddane dozorowi elektronicznemu, mogą zostać objęte godziną policyjną, a ci, którzy nie będą przestrzegać warunków, mogą zostać przewiezieni do aresztu lub postawieni przed sądem.

Ministerstwo poinformowało, że pilotaż rozpoczął się w czwartek, ale nie sprecyzowało, czy w ramach niego jakakolwiek osoba ma już założoną elektroniczną bransoletę. Jak się oczekuje, jednymi z pierwszych objętych elektronicznym dozorem będą osoby, które we wtorek skutecznie zaskarżyły odesłanie ich pierwszym lotem deportacyjnym do Rwandy. W ramach umowy zawartej z tym krajem, nielegalni imigranci mogą być tam odsyłani. We wtorek miał się odbyć pierwszy taki lot, ale po odwołaniach prawników i interwencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie doszedł on do skutku.

Krytycy twierdzą, że plan dozoru elektronicznego prowadzi do tego, iż osoby uciekające przed prześladowaniami traktowane będą jak przestępcy. Jednak premier Boris Johnson bronił go w sobotę mówiąc, że jego celem jest zapewnienie, by "osoby ubiegające się o azyl nie mogły po prostu znikać w pozostałej części kraju".

Od początku tego roku do Wielkiej Brytanii przedostało się przez kanał La Manche ponad 10,7 tys. nielegalnych imigrantów. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku, który i tak był rekordowy pod tym względem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński