W. Brytania: Festiwale artystyczne w Edynburgu wróciły bez covidowych ograniczeń

W Edynburgu zaczęły się w piątek tradycyjne sierpniowe festiwale artystyczne, w tym największy z nich - festiwal teatrów i sztuki ulicznej The Fringe. W tym roku - po dwóch edycjach z covidowymi ograniczeniami - znów odbywają się one w pełnym wymiarze.

Sierpniowych festiwali jest ponownie sześć. Pierwszy z nich, Festiwal Sztuki w Edynburgu, zaczął się już w zeszłym tygodniu, ale tak naprawdę festiwalowy sezon w pełni rusza dopiero z początkiem The Fringe.

Również w piątek wystartowały festiwal orkiestr wojskowych The Royal Edinburgh Military Tattoo oraz Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu, który skupia się na muzyce poważnej, teatrze i operze.

W przyszły weekend natomiast wystartują Edynburski Międzynarodowy Festiwal Filmowy i Międzynarodowy Festiwal Książki. Z wyjątkiem filmowego, który potrwa dziewięć dni, pozostałe pięć skończą się w ostatni weekend sierpnia.

The Fringe jest uważany za największy na świecie festiwal artystyczny. W tym roku w jego ramach odbędzie się ponad 3000 przedstawień prezentowanych przez zespoły z 58 krajów, czyli niemal tyle, ile w 2019 r. podczas ostatniej edycji przed pandemią koronawirusa. Dla porównania - w 2021 r. było ich tylko 700, z czego jedna trzecia w internecie. Z kolei w 2020 r. wszystkie edynburskie festiwale zostały odwołane i był to jedyny taki przypadek w ich sięgającej 1947 r. historii.

Także Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu powraca w tym roku do zwykłego formatu, co w tym przypadku oznacza powrót do sal koncertowych i teatrów. Podczas zeszłorocznej edycji część koncertów odbywała się pod gołym niebem lub w specjalnie ustawionych wielkich namiotach. Jednym z ważniejszych punktów programu będzie zaplanowany na sobotę koncert Ukrainian Freedom Orchestra - zespołu złożonego z ukraińskich muzyków, którzy uciekli przed wojną lub już wcześniej grali w różnych orkiestrach europejskich.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński