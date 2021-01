W. Brytania: Firmy dotknięte lockdownem dostaną do 9000 funtów pomocy

Firmy z sektora handlu detalicznego, gastronomii, hotelarstwa i rekreacji otrzymają jednorazową dotację w wysokości do 9000 funtów, co ma im pomoc przetrwać okres lockdownu - ogłosił we wtorek brytyjski minister finansów Rishi Sunak.

Łączna wartość tych dotacji, które w zależności od podatku od nieruchomości płaconego przez przedsiębiorstwa będą wynosiły 4000, 6000 lub 9000 funtów, sięgnie 4 miliardów funtów. Jak szacuje ministerstwo finansów, skorzysta z tego ok. 600 tys. firm. Dodatkowo resort przekaże 594 mln funtów dla władz lokalnych na pomoc dla tych firm, które nie są objęte programem dotacji, a również odczują efekt wprowadzonych ograniczeń.

"Nowy szczep wirusa stanowi dla nas wszystkich ogromne wyzwanie - i choć szczepionka jest wdrażana, musieliśmy jeszcze bardziej zaostrzyć ograniczenia. W czasie trwania pandemii podjęliśmy szybkie działania mające na celu ochronę życia i środków do życia, a dziś ogłaszamy kolejny zastrzyk gotówki na wsparcie do wiosny przedsiębiorstw i miejsc pracy. Pomoże to przedsiębiorstwom przetrwać nadchodzące miesiące - a co najważniejsze, pomoże utrzymać miejsca pracy, tak aby pracownicy mogli być gotowi do powrotu, gdy firmy będą mogły wznowić działalność" - oświadczył Sunak.

Jak podkreśliło ministerstwo finansów, nowy pakiet pomocowy jest przeznaczony dla firm z całego Zjednoczonego Królestwa. Dodano, że uzupełnia on te ogłoszone uprzednio, czyli wydłużony do końca kwietnia program subsydiowania pensji urlopowanych pracowników, rządowe gwarancje kredytowe dla firm, dotacje w wysokości do 3000 funtów miesięcznie dla firm, które z powodu ograniczeń musiały wstrzymać działalność, zwolnienia podatkowe dla firm z sektora handlu detalicznego, gastronomii, hotelarstwa i rekreacji oraz fundusz w wysokości 1,1 mld funtów przekazany władzom lokalnym na pomoc dla firm dotkniętych restrykcjami.

W poniedziałek wieczorem brytyjski premier Boris Johnson ogłosił wprowadzenie nowego lockdownu w Anglii. Zgodnie z nowymi ograniczeniami działalność muszą wstrzymać wszystkie sklepy i punkty usługowe poza tymi, które sprzedają towary pierwszej potrzeby lub świadczą niezbędne usługi. Już wcześniej zamknięte zostały lokale gastronomiczne, hotele i inne miejsca noclegowe. Kilka godzin wcześniej podobną decyzję odnoszącą się do Szkocji ogłosiła szefowa tamtejszego rządu Nicola Sturgeon. W Walii i Irlandii Północnej lockdowny zaczęły się już pod koniec grudnia.

