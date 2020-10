W. Brytania: Frost i Barnier mają zintensyfikować rozmowy o umowie handlowej

Wielka Brytania i UE zgodziły się w poniedziałek na zintensyfikowanie rozmów na temat umowy handlowej i pracę nad tekstami prawnymi - powiedział Michael Gove, który w brytyjskim rządzie odpowiada za przygotowania do wyjścia z okresu przejściowego po brexicie.

W poniedziałek główni negocjatorzy obu stron - David Frost i Michel Barnier - rozmawiali przez telefon o dalszych negocjacjach. Początkowo mieli się spotkać osobiście w Londynie, ale po unijnym szczycie w czwartek i piątek Frost powiedział, że nie ma obecnie podstaw, by Barnier przyjeżdżał do Londynu. W konkluzjach ze szczytu UE domagała się od brytyjskiego rządu dalszych ustępstw, na co premier Boris Johnson odpowiedział, że skoro w UE nie ma chęci do zawarcia umowy, Wielka Brytania zajmie się przygotowaniami do wyjścia z okresu przejściowego bez niej.

"Poinformowano, że Unia Europejska poczyniła konstruktywne kroki i przyjmuję to z zadowoleniem. Chodzi o to, że mój kolega David Frost rozmawiał z Michelem Barnierem i uważam, że Michel Barnier zgodził się zarówno na zintensyfikowanie rozmów, jak i na pracę nad tekstami prawnymi" - mówił Gove w poniedziałek po południu w Izbie Gmin.

"Musimy upewnić się, że pracujemy w oparciu o proponowaną przez nich intensyfikację, ale wolę patrzeć w przyszłość z optymizmem, niż patrzeć ze złością za siebie. Jeśli był ruch, a wydaje się, że jest, to nikt nie przyjąłby go z większym zadowoleniem niż ja, ale tym, czego nie możemy dostać od UE, jest iluzja zaangażowania bez realnego kompromisu" - podkreślił.

Informację o zgodzie na zintensyfikowanie rozmów potwierdził Barnier, który napisał na Twitterze: "Właśnie rozmawiałem z Davidem Frostem. Jak stwierdziła przewodnicząca KE Ursula Von der Leyen w piątek, UE jest nadal gotowa do zintensyfikowania rozmów w Londynie w tym tygodniu na wszystkie tematy i w oparciu o dokumenty prawne. Teraz czekamy na reakcję Wielkiej Brytanii".

Brak porozumienia przed 31 grudnia 2020 roku, kiedy skończy się okres przejściowy po brexicie, oznacza, że od przyszłego roku handel między Wielką Brytanią a UE będzie odbywał się na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), czyli będą mogły być stosowane cła, kwoty ilościowe i inne bariery.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński