W. Brytania: "FT": po secesji Szkocji bazy nuklearne mogą być przeniesione za granicę

Brytyjskie ministerstwo obrony opracowało tajne plany awaryjne, zgodnie z którymi w razie niepodległości Szkocji znajdujące się na jej terenie bazy atomowych okrętów podwodnych mogłyby zostać przeniesione do USA lub Francji - podał w czwartek "Financial Times".

Inną rozważaną opcją jest długoterminowa dzierżawa przez Wielką Brytanię baz Royal Navy w ich obecnej lokalizacji w Faslane i Coulport na zachodnim wybrzeżu Szkocji, w efekcie czego w granicach nowo powstałego niepodległego kraju powstałaby brytyjska enklawa - pisze "FT".

Jak przypomina gazeta, rząd w Londynie stanowczo sprzeciwia się niepodległości Szkocji, ale perspektywa potencjalnego rozpadu Zjednoczonego Królestwa budzi zaniepokojenie w kręgach rządowych. Opowiadająca się za secesją Szkocka Partia Narodowa (SNP), która w maju ponownie wygrała wybory, zobowiązała się do zakazania w niepodległej Szkocji wszelkiej broni jądrowej.

Jak pisze "FT" powołując się na kilku wysokich rangą urzędników rządu, plany awaryjne dotyczące przeniesienia okrętów podwodnych podkreślają trudne wybory, jakich ministrowie będą musieli dokonać w odniesieniu do brytyjskiego programu nuklearnego po ewentualnym oderwaniu się Szkocji. Według tych źródeł, plany sporządzono niedawno.

Zgodnie z tymi planami, w przypadku powstania niepodległej, prowadzącej antyatomową politykę Szkocji, byłyby trzy możliwości w kwestii programu nuklearnego Trident. Pierwszą byłoby przeniesienie baz w inne miejsce na Wyspach Brytyjskich, przy czym jako najbardziej prawdopodobna lokalizacja wymieniana jest baza Royal Navy w Devonport w południowo-zachodniej Anglii. W analizie przeprowadzonej przez ośrodek Royal United Services Institute tuż przed referendum niepodległościowym w Szkocji w 2014 roku szacowano koszty takiego przeniesienia na 3-4 mld funtów.

Drugą opcją byłoby przeniesienie brytyjskich baz nuklearnych do kraju sojuszniczego, np. do USA. Jeden z ekspertów ds. obronności wymienił bazę amerykańskiej floty atlantyckiej Kings Bay w stanie Georgia, w której stacjonują okręty podwodne typu Trident. Rozważana ma również być baza na półwyspie Ile Longue w Bretanii, we Francji. Jak twierdzą źródła "FT", przeniesienie baz do USA jest opcją preferowaną przez brytyjskie ministerstwo finansów, ponieważ wymagałoby to najmniejszych nakładów. Ale przeniesienie baz jądrowych poza granice Wielkiej Brytanii mogłoby być trudne politycznie, gdyż zapewne byłoby postrzegane jako zagrożenie dla suwerenności kraju w kwestii obronności.

Trzecią opcją jest wynegocjowanie utworzenia na terytorium niepodległej Szkocji nowego brytyjskiego terytorium zamorskiego, które objęłoby bazę HMNB Clyde w Faslane i skład głowic w pobliskim Coulport. Zostało ono nazwane przez osoby zaznajomione z planami "nuklearnym Gibraltarem". Według urzędników, brytyjski rząd miałby nadzieję wydzierżawić ten obszar na kilkadziesiąt lat.

Ministerstwo obrony oświadczyło, że nie ma "żadnych planów", aby przenieść bazy jądrowe poza Szkocję i podkreśliło ich wkład w bezpieczeństwo i gospodarkę Szkocji i całego Zjednoczonego Królestwa. "Zjednoczone Królestwo jest mocno zaangażowane w utrzymanie wiarygodnych i niezależnych środków odstraszania nuklearnego w bazie HMNB Clyde, które istnieją w celu powstrzymania najbardziej ekstremalnych zagrożeń dla Wielkiej Brytanii i naszych sojuszników z NATO" - powiedziała rzeczniczka ministerstwa.

Zapytany przez "FT" o brytyjskie plany awaryjne, szkocki rząd oświadczył, że stanowczo sprzeciwia się posiadaniu, groźbie i użyciu broni jądrowej i jest "zaangażowany w bezpieczne i całkowite wycofanie programu Trident ze Szkocji".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński