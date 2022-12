W. Brytania: G7 skoncentruje się na wzmacnianiu obrony powietrznej Ukrainy

W komunikacie wydanym w poniedziałek na zakończenie wirtualnego szczytu G7 poinformowano, że grupa będzie nadal wspierać Kijów "sprzętem wojskowym i obronnym", skoncentruje się jednak w najbliższym czasie na dostarczaniu Ukrainie systemów obrony powietrznej.

Przywódcy krajów G7 uzgodnili, że będą nadal razem "wzmacniać potencjał militarny Ukrainy" i koordynować swoje działania w tym obszarze.

Stworzona zostanie też przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych i innych partnerów "platforma do koordynowania pomocy finansowej" dla Kijowa - poinformował kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który porównał pomoc w odbudowie Ukrainy do Planu Marshalla.

"Jesteśmy przekonani, że nasza jedność, nasza determinacja doprowadziły do izolacji rosyjskiego prezydenta (Władimira Putina) i po raz kolejny zwracamy się do niego, by zakończył bezsensowną rzeź na Ukrainie i wycofał swoje wojska" - oznajmił Scholz, którego kraj przewodniczy w tym roku G7.

We wtorek w Paryżu odbędzie się kolejna międzynarodowa konferencja pomocowa pod hasłem "Solidarni z narodem ukraińskim" z udziałem m.in. pierwszej damy Ukrainy Ołeny Załenskiej, prezydenta Emmanuela Macrona i ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala. W formie online wystąpi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Celem konferencji jest "zapewnienie narodowi ukraińskiemu natychmiastowego wsparcia materialnego w czasie zimy podczas agresji rosyjskiej".

W niedzielę Zełenski konsultował się z Macronem i prezydentem USA Joe Bidenem, by przygotować tematy poruszone na szczycie G7 i podczas paryskiej konferencji - podaje AFP.