W. Brytania: Głosowanie nad wotum nieufności dla Johnsona w poniedziałek (aktualizacja)

Głosowanie nad wotum nieufności dla brytyjskiego premiera Borisa Johnsona jako lidera Partii Konserwatywnej odbędzie się w poniedziałek późnym popołudniem - poinformował w poniedziałek rano szef partyjnego Komitetu 1922 Graham Brady.

"Próg 15 proc. członków klubu parlamentarnego domagających się głosowania nad wotum zaufania dla premiera został przekroczony. Głosowanie odbędzie się w Izbie Gmin między 18.00 a 20.00. Wkrótce potem ogłosimy jego wynik" - powiedział Brady. Nie sprecyzował, ile dokładnie wniosków o przeprowadzenie głosowania wpłynęło, powiedział jedynie, że ten próg został osiągnięty w niedzielę.

"Dzisiejszy wieczór jest szansą na zakończenie wielomiesięcznych spekulacji i umożliwienie rządowi dokonania podsumowania i kontynuacji działań, które mają na celu realizację priorytetów obywateli. Premier z zadowoleniem przyjmie możliwość przedstawienia posłom swoich argumentów i przypomni im, że kiedy są zjednoczeni i skoncentrowani na sprawach, które mają znaczenie dla wyborców, nie ma potężniejszej siły politycznej" - napisano w krótkim oświadczeniu wydanym przez biuro Johnsona.

Aby Johnson został odwołany z funkcji lidera partii, wniosek taki musi poprzeć ponad połowa członków klubu poselskiego konserwatystów, co obecnie oznacza, że progiem jest 180 posłów. Ewentualne odwołanie go z funkcji lidera partii będzie też automatycznie oznaczać utratę przez niego stanowiska premiera, choć w obu tych rolach pozostanie do wyłonienia następcy. Jeśli natomiast Johnson wygra głosowanie, to zgodnie z partyjnym regulaminem przez kolejne 12 miesięcy nie będzie można składać kolejnych wniosków o jego odwołanie. Ale poprzedniczka Johnsona, Theresa May, w grudniu 2018 r. wygrała takie głosowanie, lecz kilka miesięcy później sama złożyła rezygnację, nie mając w klubie poselskim poparcia dla porozumienia o warunkach brexitu.

Już po ogłoszeniu, że głosowanie się odbędzie, Johnsona publicznie poparła większość członków jego rządu, w tym wicepremier i minister sprawiedliwości Dominic Raab, minister finansów Rishi Sunak, minister spraw zagranicznych Liz Truss i minister ds. wyrównywania szans Michael Gove.

Głosowanie nad wotum nieufności dla Johnsona jest efektem ciągnącej się od listopada zeszłego roku afery w związku z ujawnianymi przez media nieformalnymi spotkaniami towarzyskimi, a czasem wręcz imprezami alkoholowymi, które odbywały się na Downing Street w czasie obowiązywania restrykcji covidowych wiosną i późną jesienią 2020 r. oraz wiosną 2021 r. W związku z nimi Johnson został ukarany przez policję mandatem, choć fakt, że tylko raz, wzbudził pewne zdziwienie, a dodatkowo oburzenie wzbudził opublikowany pod koniec maja raport z wewnętrznego dochodzenia w tej sprawie, które prowadziła urzędniczka służby cywilnej Sue Gray.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński