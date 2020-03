W. Brytania: Harry i Meghan biorą udział w ostatnich oficjalnych wydarzeniach

Brytyjski książę Harry i księżna Meghan wzięli udział w czwartek wieczorem w jednym ze swoich ostatnich oficjalnych wydarzeń jako reprezentanci rodziny królewskiej, którą formalnie opuszczą z końcem marca.

Uroczystość wręczenia nagród Endavour Fund za osiągnięcia sportowe dla weteranów wojskowych, którzy zostali ranni lub okaleczeni podczas pełnienia służby, była zarazem pierwszym wspólnym publicznym pojawieniem się pary książęcej od czasu ich niespodziewanej decyzji z początku stycznia o rezygnacji z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej.

Harry w zeszłym tygodniu jako pierwszy powrócił z Kanady do Wielkiej Brytanii i wziął udział w konferencji na temat zrównoważonej turystyki oraz nagrał na potrzeby charytatywne piosenkę wraz z Jonem Bon Jovim, ale Meghan dołączyła do niego dopiero w tym tygodniu.

Pomimo obfitego deszczu, przed Mansion House, siedzibą lorda majora Londynu, gdzie odbyła się uroczystość, zgromadził się spory tłum widzów, którzy chcieli zobaczyć parę królewską. Oprócz wręczenia samych nagród, Harry i Meghan spotkali się z nominowanymi do nagrody, zaś książę wygłosił też krótką okolicznościową przemowę.

Wręczenie nagród Endavour Fund to jedno z ostatnich wydarzeń, w których książęca para będzie uczestniczyć. W piątek książę Harry - ponownie sam - wraz z kierowcą wyścigowym Lewisem Hamiltonem otworzy muzeum wyścigów samochodowych na torze Silverstone, w sobotę obydwoje wezmą udział w festiwalu muzycznym w londyńskiej Royal Albert Hall, następnie Meghan uczci przypadający w niedzielę Dzień Kobiet, zaś w poniedziałek obydwoje - wraz z całą rodziną królewską - uczestniczyć będą w Opactwie Westminsterskim w nabożeństwie z okazji Dnia Wspólnoty Narodów. To ostatnie wydarzenie będzie zarazem ostatnim, w którym wezmą oficjalny udział jako wysocy rangą członkowie rodziny królewskiej, choć zgodnie z ustaleniami pozostaną nimi do końca marca.

Harry - młodszy syn następcy tronu, księcia Karola - oraz jego amerykańska żona na początku stycznia niespodziewanie ogłosili, że zamierzają ograniczyć swoje obowiązki jako członków rodziny królewskiej, dzielić czas między Wielką Brytanią i Ameryką Północną oraz samodzielnie się utrzymywać. Jak dali do zrozumienia, przyczyną tego była presja związana z życiem pod nieustanną obserwacją mediów.

W wyniku narady wewnątrz rodziny królewskiej uzgodniono, że Harry i Meghan przestaną używać tytułów Jego/Jej Królewskiej Wysokości (HRH), nie będą już reprezentować królowej ani otrzymywać środków publicznych na pełnienie obowiązków członków rodziny królewskiej. Nie będą mogli też używać słowa "Royal", wskutek czego stracą prawo do nazwy SussexRoyal, pod którą funkcjonuje m.in. ich strona internetowa czy konto na Instagramie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński