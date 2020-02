W. Brytania: Harry i Meghan zakończą pełnienie obowiązków królewskich 31 marca

Książę Harry i księżna Meghan formalnie ustąpią z roli wyższych rangą członków brytyjskiej rodziny królewskiej oraz przestaną reprezentować królową z dniem 31 marca - poinformował w środę rzecznik pary.

Dodał, że zawarte uzgodnienia zostaną poddane ponownemu rozpatrzeniu po 12 miesiącach.

Harry - młodszy syn następcy tronu, księcia Karola - oraz jego amerykańska żona na początku stycznia niespodziewanie ogłosili, że zamierzają ograniczyć swoje obowiązki jako członków rodziny królewskiej, dzielić czas między Wielką Brytanią i Ameryką Północną oraz samodzielnie się utrzymywać. Jak dali do zrozumienia, przyczyną tego była presja związana z życiem pod nieustanną obserwacją mediów.

W wyniku narady wewnątrz rodziny królewskiej uzgodniono, że Harry i Meghan przestaną używać tytułów Jego/Jej Królewskiej Wysokości (HRH), nie będą już reprezentować królowej ani otrzymywać środków publicznych na pełnienie obowiązków członków rodziny królewskiej.

Jak poinformował rzecznik, książęca para powróci z Kanady, gdzie obecnie przebywa, do Wielkiej Brytanii pod koniec tego miesiąca, po czym jeszcze w lutym oraz w marcu weźmie udział w sześciu oficjalnych wydarzeniach, w tym w uroczystościach z okazji przypadającego 9 marca Dnia Wspólnoty Narodów. Zapewnił on też, że Harry i Meghan będą "regularnie" bywać w Wielkiej Brytanii.

Rzecznik wyjaśnił też, że Harry i Meghan zachowają prawo do tytułów Jego/Jej Królewskiej Wysokości (HRH), choć nie będą ich używać (co pozostawia im drogę powrotną do rodziny królewskiej, gdyby w przyszłości zmienili zdanie). W związku z tym, że para nie będzie już oficjalnie wspierać królowej w wykonywaniu obowiązków, od 1 kwietnia nie będzie miała już biura w Pałacu Buckingham, a sprawy pary będzie reprezentować jej fundacja.

Potwierdził też doniesienia prasowe, że trwają dyskusje na temat prawa do używania przez nich słowa "Royal" i efekty ustaleń w tej sprawie zostaną podane wraz z inauguracją ich nowej organizacji charytatywnej. W lipcu zeszłego roku fundacja Harry'ego i Meghan - którzy noszą tytuł księcia i księżnej Sussex - złożyła wniosek o zarejestrowanie nazwy Sussex Royal jako znaku towarowego.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński