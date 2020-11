W. Brytania: Hołd dla poległych żołnierzy w ograniczonej formie wskutek epidemii

W bardzo ograniczonej formie - z powodu epidemii koronawirusa - odbyły się w niedzielę w Wielkiej Brytanii obchody Niedzieli Pamięci, podczas której oddawany jest hołd brytyjskim żołnierzom poległym podczas obu wojen światowych i późniejszych konfliktów.

Głównym uroczystościom, które jak co roku odbyły się w Londynie przy pomniku Cenotaph, przewodniczyła królowa Elżbieta II. Obserwowała ona oddawanie hołdu poległym z balkonu ministerstwa spraw zagranicznych. Wieńce pod pomnikiem złożyli troje spośród czworga dzieci królowej: następca tronu książę Karol, księżniczka Anna, książę Edward a także jej wnuk, książę William, oraz premier Boris Johnson i lider opozycji Keir Starmer.

O ile w zeszłym roku w paradzie uczestniczyło ponad tysiąc czynnych żołnierzy, w tym roku przeszło ich - przy zachowaniu dystansu społecznego - mniej niż 150. Zamiast kilku tysięcy zgromadzonych weteranów, teraz było ich zaledwie 26, zaś uroczystości, które co roku obserwuje ok. 10 tys. osób, po raz pierwszy w historii były zamknięte dla publiczności.

Z powodu rozpoczętego w miniony czwartek w Anglii drugiego lockdownu, zgromadzenia na otwartych przestrzeniach powyżej sześciu osób są zabronione, ale dla Niedzieli Pamięci, z racji znaczenia tego święta dla Brytyjczyków, zrobiono wyjątek.

"Co roku w listopadzie spotykamy się, aby uczcić pamięć żołnierzy i kobiet z Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów, którzy poświęcili swoje życie dla naszej wolności. W tym czasie przeciwności losu żaden wirus nie może powstrzymać nas przed uczczeniem ich pamięci, zwłaszcza gdy właśnie obchodziliśmy 75. rocznicę zwycięstwa w II wojnie światowej. A w czasach próby nasze hołdy mają jeszcze większe znaczenie. Spotkajmy się więc jeszcze raz i wspomnijmy tych, którym tak wiele zawdzięczamy" - powiedział przed uroczystościami premier Boris Johnson.

Wobec zamknięcia wydarzenia dla publiczności organizatorzy zachęcali Brytyjczyków by, oprócz oglądania transmisji w telewizji, przyłączyli się do obchodów, dzieląc się w internecie historiami osobistymi lub rodzinnymi i przesłaniami pamięci przy użyciu hasztagu #WeWillRememberThem, a także by wyszli przed domy i dołączyli się do dwóch minut ciszy.

W podobnie ograniczonej formie obchody odbyły się w niedzielę także w innych miastach Wielkiej Brytanii.

Przypadający 11 listopada, w rocznicę zakończenia I wojny światowej, Dzień Pamięci (Remembrance Day) oraz Niedziela Pamięci (Remembrance Sunday), która obchodzona jest w drugą niedzielę listopada, to jedno z najważniejszych świąt w brytyjskim kalendarzu. Jego najbardziej charakterystycznym elementem są symboliczne czerwone maki, początkowo papierowe, a teraz często też znaczki wpinane w ubrania. Dochód z ich sprzedaży przekazywany jest dla znajdujących się w potrzebie byłych żołnierzy i ich rodzin.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński