W. Brytania: ICIJ ujawnia sieć fikcyjnych spółek rosyjskiego oligarchy Kerimowa

Rosyjski oligarcha Sulejman Kerimow ukrywał majątek poprzez fikcyjne spółki zarejestrowane m.in. na siostrzeńca oraz szwajcarskiego tatuażystę, a choć banki zauważyły podejrzane przelewy łącznie na 700 mln dolarów, nie były w stanie ustalić pochodzenia pieniędzy - podała stacja BBC.

Stworzoną przez Kerimowa sieć fikcyjnych spółek odtworzyło Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), w skład którego wchodzi nadawany w BBC program Panorama.

Kerimow jest potentatem na rynku złota, a fortunę zbił po upadku Związku Sowieckiego, kupując aktywa energetyczne i duże udziały w rosyjskich bankach. Jest również członkiem wyższej izby rosyjskiego parlamentu i znalazł się w grupie oligarchów, wezwanych przez prezydenta Władimira Putina do Moskwy w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W 2018 r. sankcje na niego nałożyły USA, a po rosyjskiej napaści na Ukrainę także Wielka Brytania i Unia Europejska.

Jak wynika z ustaleń ICIJ, pomiędzy 2010 a 2015 r. amerykański bank BNY Mellon wysyłał do władz USA szereg ostrzeżeń o przelewach, których łączna wartość wyniosła ponad 700 milionów dolarów. Jak wynika z tych ostrzeżeń, bank nie był w stanie ustalić, czyje to były pieniądze, i w jednym przypadku błędnie przypuszczał, że chodzi o brytyjskiego kupca, który "handluje owocami i warzywami". W rzeczywistości wszystkie te przelewy wykonywane były pomiędzy poszczególnymi spółkami offshore powiązanymi z Kerimowem.

Osobą w centrum tej sieci jest Alexander Studhalter, szwajcarski finansista, blisko związany z Kerimowem i rzekomy właściciel spółki Swiru Holding. Według dokumentów wyciekłych kilka lat temu przy okazji afery Panama Papers, to właśnie Swiru Holding zarządzała firmami offshore na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i Kajmanach, przez które przechodziły wielomilionowe transakcje, oznaczonych później przez BNY Mellon jako podejrzane.

Jedną z takich spółek była Fletcher Ventures, której formalnym właścicielem jest Renato Coppo, szwajcarski tatuażysta z Lucerny, gdzie mieszka również Studhalter. W 2013 r. firma tatuażysty przekazała 100 mln dolarów firmie o nazwie LT Trading Ltd., która - czego bank BNY Mellon nie zdołał ustalić - formalnie należała do siostrzeńca Kerimowa i również była zarządzana przez Swiru Holding. Takich podejrzanych transakcji, także pomiędzy innymi spółkami, było łącznie kilkanaście, a jak wynika z ustaleń ICIJ, wszystkie one faktycznie należą bądź należały do samego oligarchy, co pokazuje, jak trudnym zadaniem jest wytropienie przez rządy aktywów rosyjskich bogaczy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński