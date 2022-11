W. Brytania: Imigranci z przepełnionego ośrodka zostali rozlokowani w innych miejscach

Wszyscy nielegalni imigranci z przepełnionego ośrodka recepcyjnego w Manston w angielskim hrabstwie Kent zostali już rozlokowani w innych miejscach i w ośrodku nie ma obecnie nikogo - potwierdziło we wtorek brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

O ośrodku w Manston, który został utworzony w zaadoptowanym do tego dawnym lotnisku wojskowym, zrobiło się głośno pod koniec października i na początku listopada, gdy okazało się, że przebywa tam ok. 4000 osób, czyli trzy razy więcej, niż wynosi jego przewidywana pojemność. Na dodatek trafiający tam nielegalni imigranci powinni w ciągu 24 godzin (w wyjątkowych sytuacjach ten termin może być wydłużony do 5 dni) być rozlokowywani w innych miejscach, tymczasem niektórzy przebywali tam przez kilka tygodni. Później pojawiły się też doniesienia o rozprzestrzeniających się chorobach zakaźnych i groźbach ze strony nielegalnych imigrantów w kierunku personelu.

Brytyjski rząd obiecał wówczas rozlokowanie przebywających tam osób po innych miejscach, ale minister spraw wewnętrznych Suella Braverman i wiceminister ds. imigracji Robert Jenrick wskazywali, że umieszczanie nielegalnych imigrantów w wynajmowanych w tym celu przez rząd hotelach jest głęboko niewłaściwe i należy znaleźć bardziej podstawowe zakwaterowanie jak akademiki czy domki kempingowe. Pod koniec października podano, że na hotele i pensjonaty, w których kwaterowani są imigranci, brytyjski rząd wydaje 6,8 mln funtów dziennie.

W rozładowaniu sytuacji w Manston pomogła po części pogoda, bo dzięki niesprzyjającym warunkom na kanale La Manche od początku miesiąca były tylko trzy dni - 12-14 listopada - w których doszło do nielegalnych przepraw. Nie zmienia to faktu, że ich tegoroczna liczba jest rekordowa. Od początku tego roku do Wielkiej Brytanii przedostało się przez kanał La Manche już ponad 42 tys. osób, podczas gdy w całym 2021 r. było to 28,5 tys., a w 2020 r. - niespełna 8,5 tys.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński