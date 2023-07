W. Brytania: Inflacja spadła do 7,9 proc., to najniższy poziom od 14 miesięcy

Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii spadła w czerwcu do 7,9 proc., co jest najniższym poziomem od 14 miesięcy - poinformował w środę brytyjski urząd statystyczny ONS. W maju roczna stopa inflacji wynosiła 8,7 proc.

Spadek inflacji jest większy niż spodziewali się analitycy, którzy przewidywali się, że zejdzie ona tylko do 8,2 proc. Na dodatek spadła też inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmian cen żywności i paliw - z 7,1 proc. w maju do 6,9 proc. w czerwcu i jest to pierwszy przypadek w tym roku, by jej wartość się zmniejszyła.

Wprawdzie inflacja nadal prawie czterokrotnie przewyższa cel inflacyjny Banku Anglii, wynoszący 2 proc., ale spadek, który nastąpił w czerwcu, daje rządowi nadzieję, iż uda się zrealizować jeden z tegorocznych priorytetów. Na początku stycznia, gdy inflacja przekraczała 10 proc., premier Rishi Sunak zapowiedział, że jego celem jest zmniejszenie jej do końca roku o połowę.

W szczytowym momencie, w październiku 2022 roku, roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii osiągnęła 11,1 proc., co było najwyższym poziomem od 41 lat.

Jak poinformował ONS, do spadku inflacji przyczyniły się przede wszystkim spowolnienie wzrostu cen żywności oraz paliw. W czerwcu ceny żywności były o 17,3 proc. wyższe niż rok wcześniej, podczas gdy w maju było to 18,3 proc.