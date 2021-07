W. Brytania: Inflacja wzrosła do 2,5 proc. - najwyższego poziomu od prawie 3 lat

Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrosła w czerwcu do 2,5 proc., czyli do najwyższego poziomu od prawie trzech lat - podał w środę brytyjski urząd statystyczny ONS.

To więcej niż spodziewali się analitycy, którzy prognozowali, że wyniesie ona 2,2 proc.; to także drugi miesiąc z rzędu, gdy przekroczony został cel inflacyjny Banku Anglii (BoE) wynoszący 2 proc. W maju roczna stopa inflacji wynosiła 2,1 proc., a jeszcze w marcu - 0,7 proc.

Jak wyjaśnia ONS, wzrost inflacji napędzają przede wszystkim wyższe ceny żywności w sklepach oraz paliwa, ale droższe są także jedzenie i napoje w lokalach gastronomicznych oraz odzież i obuwie, co jest nietypowe, bo zwykle o tej porze roku tanieją. Ponadto między majem a czerwcem - również odwrotnie niż w poprzednich latach - wzrosły ceny samochodów używanych, co wynika z tego, że wskutek opóźnień w dostawach nowych aut niektórzy nabywcy zdecydowali się na zakup używanych.

"Wzrost (inflacji) był rozległy, wynikał m.in. ze wzrostu cen żywności i używanych samochodów, gdzie pojawiają się doniesienia o zwiększonym popycie. Część tego wzrostu wynika z efektów tymczasowych, np. rosnących cen paliwa, które nadal zwiększają inflację, ale duża część z tego to skutek powrotu cen do poziomu sprzed pandemii. Wzrost cen odzieży i obuwia, w porównaniu z normalnym sezonowym wzorcem sprzedaży letniej, również przyczynił się do presji wzrostowej w tym miesiącu" - oświadczył zastępca głównego statystyka ONS Jonathan Athow.

Ponowny wzrost stopy inflacji zwiększy presję na Bank Anglii, aby rozważył podwyżkę stóp procentowych w celu jej zahamowania. Ustalający stopy procentowe Komitet Polityki Monetarnej Banku (MPC) przyjął pogląd, że obecny wzrost inflacji jest "przejściowy" i po osiągnięciu szczytu na poziomie 3 proc. spadnie. Jednak odchodzący ze stanowiska główny ekonomista BoE Andy Haldane ostrzegł w czerwcu, że ryzyko wysokiej inflacji "szybko rośnie" i może ona osiągnąć w tym roku prawie 4 proc.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński