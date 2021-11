W. Brytania: Izba Gmin ograniczy możliwość wykonywania przez posłów dodatkowej pracy

Brytyjska Izba Gmin przyjęła w środę wieczorem rządową propozycję ograniczenia możliwości podejmowania przez posłów dodatkowo płatnych prac poza sprawowaniem mandatu. To efekt wypływających zarzutów wobec posłów Partii Konserwatywnej o łamanie standardów.

Rządowa propozycja jest - przynajmniej w obecnym brzmieniu - łagodniejsza niż ta, którą wcześniej zgłosiła opozycyjna Partia Pracy, a którą wcześniej Izba Gmin głosami konserwatystów odrzuciła.

Zgodnie z rządową propozycją każde pozaparlamentarne zajęcie, płatne lub niepłatne, powinno mieć "rozsądne granice" i nie powinno przeszkadzać posłom w pełnym służeniu ich wyborcom. Rozsądne granice jeszcze nie zostały zdefiniowane, ale zasugerowano, że mogłoby to być 15 godzin tygodniowo.

"Oznacza to, że posłowie będą mieli zakaz działania jako płatni konsultanci polityczni lub lobbyści i że posłowie zawsze traktują priorytetowo swoich wyborców. To wzmocni nasz system parlamentarny i będziemy pracować na zasadzie ponadpartyjnej, aby to osiągnąć" - napisano w komunikacie rządu.

Jednak lider Partii Pracy Keir Starmer powiedział, że rząd dostarczył "ciepłe słówa" zamiast "planu działania". Jego partia chciała, aby poselska komisja ds. standardów do 31 stycznia opracowała nowe zasady, które zabraniałyby posłom pracy w roli konsultantów politycznych.

Wcześniej w środę premier Boris Johnson najwyraźniej jak do tej pory przyznał, że były już konserwatywny poseł Owen Paterson złamał zasady dotyczące lobbingu i próba bronienia go była błędem, choć w dalszym ciągu nie chciał wprost przeprosić za tę sprawę.

Paterson został pod koniec października uznany winnym złamania zasad parlamentarnych, bo wykorzystywał stanowiska do lobbowania na rzecz dwóch firm, które mu płaciły. Partia Konserwatywna próbowała zablokować jego zawieszenie jako posła, chcąc doprowadzić do rewizji całego procesu dyscyplinarnego dla posłów. Jednak po oburzeniu, jakie to wywołało, także wśród części własnych posłów, rząd następnego dnia zrezygnował z tego planu. Paterson zrezygnował z mandatu posła, ale nie zakończyło to sprawy, bo zaczęły wychodzić na jaw kolejne kontrowersje dotyczące innych posłów.

Samo podejmowanie dodatkowej pracy przez posłów - o ile nie są jednocześnie członkami rządu - nie jest zabronione. Posłowie mogą kontynuować pracę w obszarach takich jak prawo czy medycyna. Mogą też pracować jako konsultanci dla firm, doradzając w zakresie strategii. Nie wolno im jednak lobbować na rzecz firm, osób prywatnych lub organizacji, które im płacą, ani korzystać z pomieszczeń w gmachu parlamentu w celu wykonywania pracy na rzecz pracodawców lub klientów.

Posłowie muszą rejestrować pozaparlamentarne dochody, a jeśli biorą udział w debacie lub innych działaniach parlamentarnych, w które zaangażowany jest ich pracodawca czy klient, muszą to zadeklarować. Wszelkie naruszenia parlamentarnego kodeksu postępowania mogą skutkować karą, włącznie z zawieszeniem w prawach posła do Izby Gmin.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński