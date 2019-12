W. Brytania: Izba Gmin poparła projekt ustawy w sprawie brexitu

Brytyjska Izba Gmin poparła w piątek w pierwszym głosowaniu projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej, co oznacza zgodę na przesłanie go do dalszych prac w komisjach.

Projekt ustawy poparło 358 posłów, przeciw było 234. Rząd Borisa Johnsona chce, by Izba gmin zakończyła pracę nad ustawą 9 stycznia.