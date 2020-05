W. Brytania: Izba Gmin wróciła do pracy nad projektem ustawy o imigracji

Brytyjska Izba Gmin wznowiła w poniedziałek prace na projektem ustawy o imigracji, która będzie podstawą do wprowadzenia punktowego systemu przyjmowania imigrantów od 2021 roku, gdy upłynie okres przejściowy po brexicie.

Projekt ustawy został przedstawiony jeszcze przez gabinet poprzedniej premier Theresy May w grudniu 2018 roku, ale ponieważ nie miała ona większości parlamentarnej, prace nad nim zostały odłożone. Na początku marca ponownie złożył go rząd Borisa Johnsona, który ma w Izbie Gmin przewagę ponad 80 mandatów nad opozycją. Parlamentarna arytmetyka wskazuje, że jego przyjęcie nie powinno być problemem, ale z powodu epidemii koronawirusa nieco zmieniło się nastawienie Brytyjczyków do imigracji.

Ustawa zniesie swobodny przepływ osób z Unią Europejską i da podstawy prawne do wprowadzenia nowego, przedstawionego w połowie lutego punktowego systemu imigracyjnego. Zrówna on status obywateli UE i pozostałych państw, ma także radykalnie ograniczyć możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach.

Aby uzyskać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii konieczne będzie zdobycie co najmniej 70 punktów, przy czym 50 punktów przypada na kryteria obowiązkowe, którymi są oferta pracy od zatwierdzonego sponsora, adekwatność umiejętności do oferty i znajomość języka angielskiego. Kolejne punkty przyznawane będą w zależności od zarobków przewidzianych w ofercie, wykształcenia i tego, czy w danym sektorze są wakaty. Nie będzie natomiast żadnych ułatwień dla pracowników o niskich kwalifikacjach ani specjalnej ścieżki dla osób na samozatrudnieniu.

"Nie będzie już drogi dla taniej, nisko wykwalifikowanej siły roboczej, która w oczywisty sposób przez zbyt długi czas zdominowała imigrację i rynek pracy w tym kraju" - mówiła wówczas minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

Ale epidemia koronawirusa uświadomiła, jak ważną rolę pełnią osoby, które nie mają wysokich kwalifikacji, ale wykonują kluczowe prace z punktu widzenia funkcjonowania kraju. Chodzi np. o kierowców w transporcie publicznym, dostawców, sprzedawców, robotników rolnych, pracowników ochrony, śmieciarzy itp. Wiele z tych zadań wykonują imigranci.

Nick Thomas-Symonds, który w laburzystowskim gabinecie cieni jest odpowiednikiem Patel, wezwał w poniedziałek rząd, by zmienił swoje podejście. "W czwartek wieczorem dziękujemy oklaskami kluczowym pracownikom, więc mówienie im w poniedziałek, że są nisko wykwalifikowani i ludzie z takimi kwalifikacjami nie są mile widziani w tym kraju jest niewłaściwe" - powiedział w rozmowie z BBC. "Tym, co rząd zdaje się mówić, jest to, że twoje zarobki odzwierciedlają twój wkład w społeczeństwo. Jeśli kryzys nam pokazał jedną rzecz, to właśnie, że takie podejście jest niewłaściwe" - dodał.

Dostrzega to także opinia publiczna. Jak wynika z sondażu ośrodka YouGov, 54 proc. ankietowanych popiera obecnie poluzowanie regulacji imigracyjnych dla pracowników tych zawodów, które w czasie epidemii zostały uznane za kluczowe.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński