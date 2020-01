W. Brytania: Izba Lordów odesłała projekt ustawy ws. brexitu do Izby Gmin

Brytyjska Izba Lordów zaaprobowała we wtorek wieczorem proponowany przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej, ale z pięcioma wprowadzonymi poprawkami, co oznacza, że w środę wróci on do Izby Gmin.

Przyjęcie ustawy, która ma dać prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom zawartym w umowie z UE, wynegocjowanej w połowie października 2019 roku przez rząd Johnsona, jest niezbędne do uporządkowanego brexitu w dniu 31 stycznia.