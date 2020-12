W. Brytania: Izba Lordów zaaprobowała umowę z UE o przyszłych relacjach

Brytyjska Izba Lordów zaaprobowała w środę późnym wieczorem projekt ustawy o przyszłych relacjach z Unią Europejską, która implementuje do brytyjskiego prawa postanowienia uzgodnionej umowy handlowej z UE. To zakończyło parlamentarne prace nad nim.

Projekt ustawy został zatwierdzony przez Izbę Lordów bez głosowania, choć wcześniej w głosowaniach odrzucono dwie zgłoszone do niego poprawki. Zacznie on obowiązywać po uzyskaniu aprobaty królowej, co ma nastąpić w czwartek. Wcześniej, w środę po południu projekt ustawy wyraźną większością głosów - 521 do 73 - poparła Izba Gmin.

Z racji tego, że umowa o przyszłych relacjach handlowych z UE musi zostać ratyfikowana przed końcem okresu przejściowego po brexicie, czyli najpóźniej w czwartek, cały proces legislacyjny ustawy, która implementuje jej postanowienia, został skrócony do jednego dnia. To oznaczało, że ani Izba Gmin, ani Izba Lordów nie miały czasu szczegółowo analizować treści liczącej 1246 strony umowy, choć biorąc pod uwagę, że jej treść była efektem negocjacji między Londynem a Brukselą, parlament i tak nie miałby możliwości jej zmieniać - mógł ją jedynie przyjąć lub odrzucić.

W środę rano w Brukseli umowę oficjalnie podpisali przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zaś po południu to samo w Londynie zrobił brytyjski premier Boris Johnson.

Uzgodniona 24 grudnia umowa handlowa między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie regulować relacje handlowe między obiema stronami po zakończeniu o północy z 31 grudnia na 1 stycznia okresu przejściowego po brexicie. Umowa została uzgodniona w wyjątkowo krótkim czasie, zwłaszcza jak na rozmiar powiązań handlowych pomiędzy obydwoma stronami, bo negocjacje rozpoczęły się na początku marca. Wielka Brytania zdecydowała się na wystąpienie z UE w efekcie referendum z czerwca 2016 r., gdy za takim rozwiązaniem opowiedziało się 52 proc. głosujących. Formalnie wystąpiła ona z UE 31 stycznia br., po czym rozpoczął się 11-miesięczny okres przejściowy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński