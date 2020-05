W. Brytania: J.K. Rowling publikuje w internecie książkę dla dzieci

J.K. Rowling, autorka serii o Harrym Potterze, publikuje w internecie książkę dla dzieci pod tytułem „The Ickabog”. Będzie ona dostępna bezpłatnie - poinformowała na Twitterze brytyjska pisarka. Pierwszy rozdział ukazał się we wtorek.

Kolejne rozdziały będą publikowane na stronie theickabog.com codziennie do 10 lipca.

Rowling wyjaśniła na Twitterze, że "The Ickabog" nie jest spin-offem serii o Harrym Potterze.

Jak podała agencja Reutera, Rowling wpadła na pomysł książki "The Ickabog", kiedy pisała "Harry'ego Pottera", i zamierzała ją opublikować po "Harrym Potterze i Insygniach Śmierci". Rękopis "The Ickabog" trafił jednak na strych i pozostał tam przez dekadę.

"Ickabog to opowieść o prawdzie i nadużywaniu władzy" - poinformowała Rowling. "Tematy są ponadczasowe i mogą odnosić się do każdej epoki lub dowolnego kraju" - dodała.

"Pomysł przyszedł mi do głowy ponad dziesięć lat temu, więc nie należy go interpretować jako odpowiedź na cokolwiek, co dzieje się teraz na świecie" - podkreśliła Rowling.

Autorka zdecydowała się opublikować "The Ickabog" za darmo, żeby dzieci, które pozostają w domach albo wróciły do szkoły "w tych dziwnych, niepokojących czasach", mogły przeczytać tę książkę lub poprosić kogoś o jej przeczytanie. Zachęciła też dzieci do jej zilustrowania.

Rowling zapowiedziała, że jej honoraria zostaną przekazane projektom i organizacjom pomagającym grupom najbardziej dotkniętym Covid-19.