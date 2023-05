W. Brytania: jedna piąta dorosłych ma problem z płaceniem rachunków na czas

Prawie 11 mln mieszkańców Wielkiej Brytanii, czyli jedna piąta wszystkich dorosłych, ma problem z płaceniem na czas rachunków lub spłatą rat kredytu; to wzrost o 40 proc. w stosunku do maja zeszłego roku - wynika z opublikowanego w czwartek badania.

Według FCA, regulatora rynków finansowych, w styczniu tego roku trudność z opłacaniem na czas rachunków lub rat kredytu deklarowało 10,9 mln osób, podczas gdy w maju zeszłego roku było to 7,8 mln, zaś liczba osób, które nie zapłaciły rachunku lub nie spłaciło pożyczki wzrosła w tym samym okresie o 1,4 mln - z 4,2 mln do 5,6 mln.

FCA opublikowała te dane po przeanalizowaniu ponad 5000 odpowiedzi na ankietę Financial Lives, przeprowadzoną w całej Wielkiej Brytanii wśród osób powyżej 18 lat.

Badanie pokazało też niszczący wpływ kryzysu kosztów utrzymania na zdrowie psychiczne ludności. Ok. 28,4 mln osób stwierdziło w styczniu tego roku, że z powodu trudnej sytuacji gospodarczej odczuwało większy niepokój i stres niż sześć miesięcy wcześniej, zaś 28 proc. przyznała, że cierpi na bezsenność z powodu zmartwień finansowych. Ok. 11 proc. ankietowanych przyznało się do odkładania spraw finansowych na później - ignorowania ostrzeżeń i pozostawiania listów bez odpowiedzi.

Badanie wykazało również, że 29 proc. osób z kredytem hipotecznym i 34 proc. najemców stanęło w obliczu podwyżek płatności w ciągu sześciu miesięcy do stycznia tego roku.

Potwierdzeniem tego, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii coraz mocniej odczuwają kryzys kosztów utrzymania, jest też inne opublikowane w czwartek badanie. Według Citizen Advice, organizacji charytatywnej zajmującej pomocą w sprawach konsumenckich, w ciągu ostatniego roku ze względów oszczędnościowych z internetu szerokopasmowego zrezygnowało 1 mln klientów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński