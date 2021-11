W. Brytania: Johnson: będziemy stać ramię w ramę z Polską w kryzysie migracyjnym

Boris Johnson zapewnił premiera Mateusza Morawieckiego, że Wielka Brytania będzie stać "ramię w ramię" z Polską przeciwko tym, którzy "próbowaliby sprowokować kryzys migracyjny" na jej granicach - przekazały w piątek brytyjskie media po spotkaniu obu premierów.

"Myślę, że jest to ważna okazja - i jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu za wizytę, za przybycie do Numeru 10 (Downing Street - siedziby brytyjskiego premiera - PAP), do Londynu, ponieważ jest to moment, w którym możemy potwierdzić nasze zaangażowanie w relacje, ale też w stanięcie ramię w ramię z Polską przeciwko tym, którzy próbowaliby sprowokować kryzys migracyjny, na przykład, na polskich granicach" - mówił Johnson podczas spotkania z premierem Morawieckim.

Johnson powiedział, że dla Wielkiej Brytanii Polska jest zapewne "najbliższym europejskim sojusznika w NATO" w sprawach bezpieczeństwa i obrony. "To jest okazja dla nas, aby potwierdzić nasze zobowiązanie wobec was jako, jak sądzę, prawdopodobnie naszego najbliższego europejskiego sojusznika w NATO w naszym myśleniu i naszym zaangażowaniu w nasze długoterminowe relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony..., nie mówiąc już o naszych relacjach gospodarczych" - mówił brytyjski premier.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński