W.Brytania: Johnson: biorę odpowiedzialność za działania rządu w związku z pandemią

Zdaniem brytyjskiego premiera Borisa Johnsona nie ma obecnie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy kwarantanna z powodu koronawirusa została w jego kraju wprowadzona zbyt późno. "Biorę odpowiedzialność za wszystko, co zrobił rząd” - powiedział Johnson w piątek w BBC.

"Kiedy słucha się rad naukowców, to tego typu pytania są zawsze otwarte - powiedział Johnson. - To (pandemia - PAP) było coś nowego, coś, czego nie rozumieliśmy tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli w pierwszych kilku tygodniach i miesiącach. (...) nie wiedzieliśmy wtedy, do jakiego stopnia dochodziło do bezobjawowej transmisji wirusa między ludźmi".

Szef rządu podkreślił, że należy wyciągnąć naukę z doświadczeń ostatnich miesięcy; przyznał, że ministrowie mogli zrobić pewne rzeczy "inaczej". Prowadząca wywiad dziennikarka BBC Laura Kuenssberg przypomniała, że opozycyjna Partia Pracy oskarżyła rząd o "niewłaściwe postępowanie" w związku z kryzysem.

"Myślę, że można uczciwie powiedzieć, że są rzeczy, których musimy się nauczyć po tym, jak radziliśmy sobie z tym na wczesnych etapach (...) Będzie mnóstwo okazji, aby wyciągnąć wnioski z tego, co się stało" - powiedział Johnson w wywiadzie udzielonym BBC z okazji pierwszej rocznicy objęcia urzędu premiera.

Premier zaznaczył, że "być może pewne rzeczy mogliśmy zrobić inaczej i oczywiście będzie czas, aby zrozumieć, co dokładnie mogliśmy zrobić w inny sposób". "Opłakujemy wszystkich, którzy stracili życie, a myślami jesteśmy z ich bliskimi. Biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, co zrobił rząd" - podkreślił.

Wielka Brytania jako jeden z ostatnich krajów europejskich wprowadziła ograniczenia gospodarcze i społeczne w związku z pandemią koronawirusa. W kwietniu premier sam znalazł się w szpitalu, gdy test na obecność SARS-CoV-2 dał u niego wynik pozytywny.

W Wielkiej Brytanii stwierdzono do tej pory niemal 300 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarły 45 762 osoby, przez co kraj ten jest trzeci na świecie pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19. Więcej zgonów z powodu pandemii odnotowano tylko w USA i Brazylii.