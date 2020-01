W. Brytania: Johnson broni decyzji w sprawie Huawei oraz pokojowego planu Trumpa

Brytyjski premier Boris Johnson bronił w środę w Izbie Gmin decyzji o częściowym dopuszczeniu chińskiej firmy Huawei do budowy sieci 5G. Wyraził też poparcie dla bliskowschodniego planu pokojowego przedstawionego przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Uważam, że jest absolutnie niezbędne, aby ludzie w tym kraju mieli możliwość korzystania z najlepszych dostępnych technologii" - powiedział Johnson w czasie cotygodniowej sesji parlamentarnych pytań do premiera.

"Ale też nie robimy absolutnie nic, co zagraża naszym stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi, nie robimy niczego, co mogłoby zagrozić naszej krytycznej infrastrukturze bezpieczeństwa narodowego, ani też nie robimy nic, co zagrażałoby naszej niezwykle cennej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z naszymi partnerami" - podkreślił.

We wtorek brytyjski rząd - wbrew stanowisku USA, które ostrzegały, że używanie sprzętu Huawei stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa - zgodził się na dopuszczenie chińskiej firmy do budowy sieci 5G, choć jedynie w ograniczonym zakresie, bez udziału we wrażliwej ze względów bezpieczeństwa części. Johnson w rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem zasugerował później, że wobec dominującej pozycji Huawei na rynku, Wielka Brytania nie miała innego wyboru.

Brytyjski premier odniósł się też do przedstawionego we wtorek wieczorem przez Trumpa planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. "Żaden plan pokojowy nie jest doskonały, ale ten ma taką wartość, że zakłada rozwiązanie w postaci dwóch państw. To zapewniłoby, że Jerozolima byłaby stolicą zarówno Izraela, jak i narodu palestyńskiego" - powiedział.

Trump zaproponował, aby istniały dwa oddzielne państwa - Izrael i Palestyna. Palestyńską stolicą miałaby być Jerozolima Wschodnia. Zgodnie z planem terytoria palestyńskie miałyby zostać powiększone dwukrotnie, ale Izrael uzyskałby suwerenność nad żydowskimi osiedlami na Zachodnim Brzegu Jordanu. Projekt zakłada też zamrożenie na cztery lata żydowskiego osadnictwa na palestyńskich terenach administrowanych przez Izrael.

We wtorek wieczorem brytyjskie MSZ wezwało przywódców izraelskich i palestyńskich do "rzeczywistego i uczciwego rozważenia tych planów i zbadania, czy mogą one okazać się pierwszym krokiem na drodze powrotnej do negocjacji".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński