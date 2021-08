W. Brytania: Johnson: cały rząd pracuje bez przerwy nad ewakuacją ludzi z Afganistanu

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w piątek, że cały rząd pracuje praktycznie bez przerwy, by ewakuować z Afganistanu tyle osób, ile to możliwe. Zapewnił też, że ma pełne zaufanie do krytykowanego za zaniedbania ministra spraw zagranicznych Dominica Raaba.

"Mogę powiedzieć, że cały rząd pracuje praktycznie na okrągło, wydzwania non stop, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, by to rozwiązać, by uporać się z sytuacją, która długo narastała, i zapewnić, że wyciągniemy tak wielu ludzi, jak to możliwe" - mówił Johnson po kolejnym w ostatnich dniach posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego.

Dodał, że obecnie sytuacja w Kabulu "nieco się poprawia" i nastąpiła "stabilizacja" na lotnisku w afgańskiej stolicy. "Wczoraj udało nam się wydostać około 1000 osób, dzisiaj kolejne 1000 osób" - wskazał. "Będziemy kontynuować pracę tak szybko, jak to możliwe, w ciągu najbliższych kilku dni" - zapewnił. Zastrzegł jednak, że nie zamierza udawać, iż ewakuacja przebiega łatwo.

Odrzucił sugestię, że przebieg ewakuacji jest trudniejszy przez to, że Raab nie zadzwonił w tej sprawie do swojego afgańskiego odpowiednika, i zapewnił o pełnym zaufaniu do szefa dyplomacji. Raab znalazł się w ogniu krytyki po informacjach gazety "Daily Mail", że będąc na urlopie, nie zadzwonił do ministra spraw zagranicznych Afganistanu w sprawie ułatwienia ewakuacji afgańskich współpracowników brytyjskich wojsk.

Johnson powiedział, że w celu znalezienia długoterminowego rozwiązania dla Afganistanu w ramach trwałych zobowiązań wobec tego kraju Wielka Brytania może współpracować z talibami, "jeśli będzie to konieczne". Wyraził nadzieję, że składane przez talibów zobowiązania o niedopuszczeniu, by Afganistan stał się bazą dla terroryzmu, zostaną dotrzymane.

Premier podkreślił, że choć Afganistan znalazł się pod kontrolą talibów, Wielka Brytania może być dumna z efektów swojej 20-letniej obecności w tym kraju. "Należy powtórzyć, że brytyjskie siły zbrojne, brytyjscy dyplomaci, pracownicy organizacji pomocowych pomogli zmienić życie dosłownie milionów ludzi w Afganistanie, pomogli wykształcić miliony kobiet i dziewcząt, które w przeciwnym razie nie byłyby wykształcone, a także pomogli powstrzymać terroryzm przed przybyciem do tego kraju" - wskazywał.

Podczas posiedzenia rządowego sztabu kryzysowego zdecydowano o przekazaniu władzom lokalnym w Anglii, Szkocji i Walii 5 mln funtów na zapewnienie zakwaterowania Afgańczykom ewakuowanym do Wielkiej Brytanii, a także na zapewnienie im pomocy medycznej, w tym szczepionek przeciw Covid-19.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński