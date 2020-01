W. Brytania: Johnson: decyzja ws. Huawei pogodzi oczekiwania konsumentów i bezpieczeństwo

Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił w poniedziałek, że podejmie decyzję o tym, czy i w jakim stopniu dopuścić chiński koncern Huawei do budowy sieci 5G w Wielkiej Brytanii, tak aby biznes i konsumenci mogli skorzystać nowej technologii, ale by nie odbiło się to na bezpieczeństwie.

Jak się oczekuje, decyzję w sprawie ewentualnego dopuszczenia chińskiej firmy brytyjski rząd ogłosi we wtorek. Johnson znajduje się w trudnym położeniu, bo musi pogodzić kilka sprzecznych ze sobą interesów - "specjalne stosunki" Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi. A USA ostrzegają, że sprzęt Huawei jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Poza tym, zakaz dla Huawei kosztowałby miliardy funtów i opóźniłby wprowadzenie w Wielkiej Brytanii superszybkich połączeń 5G.

Zapytany o tę kwestię w poniedziałek brytyjski premier oświadczył, że istnieje sposób, by umożliwić konsumentom i firmom dostęp do nowej technologii bez naruszania relacji w zakresie bezpieczeństwa z sojusznikami.

"Droga do przodu jest dla nas oczywiście taka, aby system dostarczał ludziom takich korzyści, jakich konsumenci oczekują od technologii 5G, ale w żaden sposób nie naruszał naszej krytycznej infrastruktury krajowej, naszego bezpieczeństwa ani nie zagrażał naszej zdolności do współpracy z innymi potęgami wywiadowczymi na całym świecie" - powiedział Johnson.

W zeszłym tygodniu Reuters podał, powołując się na dwa źródła zaznajomione z tematem, że brytyjscy urzędnicy zaproponowali przyznanie Huawei ograniczonej roli w przyszłej brytyjskiej sieci 5G, czyli aby zakazać chińskiej firmie korzystania z wrażliwej, kluczowej ze względu na dane części sieci i niedopuszczenie do systemów rządowych. Taką samą tymczasową decyzję podjął w zeszłym roku gabinet ówczesnej premier Theresy May.

"Nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy mieć w Wielkiej Brytanii postępu technologicznego, pozwalać konsumentom, przedsiębiorstwom w Wielkiej Brytanii na dostęp do fantastycznych technologii, fantastycznej komunikacji, ale zarazem chroniąc nasze interesy w dziedzinie bezpieczeństwa i nasze kluczowe partnerstwa z innymi światowymi potęgami" - dodał brytyjski premier.

Huawei, największy na świecie producent sprzętu telekomunikacyjnego, zaprzecza amerykańskim oskarżeniom o powiązania z chińskim wywiadem i przekonuje, że Stany Zjednoczone chcą zakazać jego produktów, gdyż żadna amerykańska firma nie może zaoferować takiego samego zakresu technologii 5G w konkurencyjnej cenie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński