W. Brytania: Johnson do ukraińskiego parlamentu: to najlepsza godzina Ukrainy

To jest najlepsza godzina Ukrainy, która będzie wspominana przez następne pokolenia - powiedział we wtorek brytyjski premier Boris Johnson w przemówieniu wygłoszonym do członków ukraińskiego parlamentu.

Johnson jest pierwszym zagranicznym przywódcą, który przemawiał do Rady Najwyższej - wprawdzie za pośrednictwem łączy wideo - od czasu, gdy 24 lutego Ukraina została napadnięta przez Rosję.

"To jest najlepsza godzina Ukrainy, która będzie wspominana i opowiadana przez następne pokolenia. Wasze dzieci i wnuki będą mówić, że Ukraińcy nauczyli świat, że brutalna siła agresora nic nie znaczy wobec siły moralnej narodu zdeterminowanego, by być wolnym. Będą mówić, że Ukraińcy swoją wytrwałością i poświęceniem udowodnili, że czołgi i działa nie są w stanie stłumić narodu walczącego o swoją niepodległość i dlatego wierzę, że Ukraina wygra" - mówił Johnson, nawiązując do słynnego wojennego przemówienia Winstona Churchilla z czerwca 1940 r.