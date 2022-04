W. Brytania: Johnson: działania Rosjan w Buczy nie są dalekie od ludobójstwa

Brytyjski premier Boris Johnson potępił w środę działania rosyjskich sił w ukraińskiej Buczy, choć nie nazwał ich wprost ludobójstwem, lecz powiedział, że "nie są od niego dalekie" .

"Obawiam się, że gdy spojrzymy na to, co wydarzyło w Buczy, na doniesienia o tym, co Putin zrobił na Ukrainie, to nie wydaje mi się to dalekie od ludobójstwa. Nic dziwnego, że ludzie reagują w taki sposób, w jaki reagują. Nie mam wątpliwości, że społeczność międzynarodowa, z Wielką Brytanią na czele, znów będzie działać zgodnie, by nałożyć kolejne sankcje i kary na reżim Władimira Putina" - powiedział Johnson przy okazji wizyty w szpitalu w miejscowości Welwyn Garden City pod Londynem.

Według władz ukraińskich w podkijowskiej miejscowości Bucza, którą opuściły siły rosyjskie, zabitych zostało co najmniej 400 cywilów, przy czym nie jest to jeszcze ostateczny bilans, zaś ci, którzy przeżyli opowiadają o tym, jak cywile byli torturowani i zabijani przez rosyjskich żołnierzy, a niektórzy z zabitych mieli związane ręce i nogi.