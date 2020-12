W. Brytania: Johnson: fantastycznie, że dopuszczono szczepionkę przeciw Covid-19

Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w środę, że to dopuszczenie przez krajowego regulatora szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez firmy Pfizer i BioNTech jest fantastyczną wiadomością. Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który ją zaaprobował.

"To fantastyczne, że MHRA formalnie zatwierdziła szczepionkę Pfizer i BioNTech przeciw Covid-19. Szczepionka zacznie być udostępniana w całej Wielkiej Brytanii od przyszłego tygodnia. To właśnie ochrona zapewniana przez szczepionkę pozwoli nam w końcu odzyskać nasze życie i ożywić gospodarkę" - napisał Johnson na Twitterze.

W środę rano brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że niezależna agencja ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych MHRA dopuściła do użycia szczepionkę przeciw Covid-19, która została opracowana przez amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer i niemiecką firmę BioNTech. Brytyjski rząd już wcześniej zawarł umowę na zakup 40 mln dawek tej szczepionki i ma nadzieję na otrzymanie jeszcze przed końcem roku pierwszych 10 mln, co biorąc pod uwagę, że dla zapewnienia ochrony potrzebne są dwie dawki, wystarczy dla 5 mln osób.

Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty ostrzegł jednak, żeby nie osłabiać czujności w walce z koronawirusem i powiedział, że zaszczepienie wszystkich, którzy są podatni na zakażenie koronawirusem potrwa do wiosny.

W zeszłym tygodniu brytyjski rząd zwrócił się do MHRA o ocenę, czy do użycia może zostać dopuszczona także inna szczepionka przeciw koronawirusowi - stworzona przez firmę AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu w Oxfordzie. Łącznie brytyjski rząd zawarł siedem umów na zakup szczepionek, z czego twórcy trzech - Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford i Moderna - poinformowali już, że skutecznie zapobiegają one zachorowaniu na Covid-19.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński