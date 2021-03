W. Brytania: Johnson: luzowanie restrykcji nie może powodować osłabienia czujności

Brytyjski premier Boris Johnson ostrzegł w poniedziałek, że poluzowywanie restrykcji, które nastąpiło, nie może spowodować utraty czujności, bo zagrożenie koronawirusem jeszcze nie minęło.

W poniedziałek, w ramach rozpoczętego trzy tygodnie temu wychodzenia z lockdownu, w Anglii poluzowane zostały następne restrykcje. Przestał obowiązywać zakaz wychodzenia z domów bez uzasadnionego powodu, na otwartym powietrzu może się spotykać sześć osób lub członkowie dwóch gospodarstw domowych, dostępne są znów obiekty sportowe na otwartej przestrzeni i mogą odbywać się śluby z udziałem sześciu gości.

"Muszę podkreślić, że tylko dzięki wielomiesięcznym wyrzeczeniom i wysiłkom możemy dziś zrobić ten mały krok ku wolności. I musimy postępować ostrożnie" - mówił Johnson podczas konferencji prasowej na Downing Street. Wskazywał, że trzecia fala pandemii w Europie może się odbić także na sytuacji w Wielkiej Brytanii.

"Jest nieuniknione, że w miarę postępów na tej mapie drogowej (do zniesienia restrykcji - PAP) będzie więcej zakażeń, nieuchronnie więcej hospitalizacji i niestety więcej zgonów. Musimy więc nadal zdecydowanie budować odporność naszej populacji, budować naszą obronę przed tą falą, kiedy ona nadejdzie" - wyjaśnił.

Zarówno on, jak i towarzyszący mu naczelny lekarz Anglii Chris Whitty i główny doradca naukowy Patrick Vallance podkreślali, że postępy w zwalczaniu koronawirusa i luzowanie restrykcji nie mogą prowadzić do utraty czujności, bo łatwo jest zaprzepaścić to, co zostało osiągnięte. Wskazywali, że większość osób, u których teraz wykrywane jest zakażenie, nie została jeszcze zaszczepiona.

Podczas konferencji Johnson poinformował o zawarciu umowy z koncernem farmaceutycznym GSK na realizowanie w północno-wschodniej Anglii ostatniej fazy produkcji szczepionki Novavax. Brytyjski rząd już wcześniej zawarł umowę z firmą Novavax na produkcję 60 mln dawek szczepionki na terenie Wielkiej Brytanii, ale do tej pory planowano, że ostatnia faza - wypełnianie fiolek i pakowanie - odbywać się będzie gdzieś w Europie. W związku ze groźbami Unii Europejskiej, że może zablokować eksport szczepionek, brytyjski rząd zdecydował się jednak zawrzeć umowę, dzięki której cała produkcja będzie miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Szczepionka Novavax jeszcze nie została dopuszczona do stosowania ani w Wielkiej Brytanii, ani w UE.

W poniedziałek podano, że w ciągu ostatniej doby wykryto 4654 zakażenia koronawirusem, czyli o ok. 600 mniej niż wynosi średnia z ostatnich siedmiu dni, i zarejestrowano 23 zgony z powodu Covid-19, co jest trzecim najniższym dobowym bilansem od końca września zeszłego roku. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,34 mln zakażeń, z powodu których zmarło 126 615 osób. Do niedzieli włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 dostało 30,44 mln osób, czyli 57,8 proc. dorosłej populacji, a obie dawki - prawie 3,7 mln, czyli 7 proc. dorosłych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński