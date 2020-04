W. Brytania: Johnson: minęliśmy szczyt zgonów z powodu koronawirusa

Wielka Brytania minęła już szczyt zgonów z powodu koronawirusa - powiedział w czwartek po południu premier Boris Johnson. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu rząd oceni, czy można dokonać złagodzenia wprowadzonych ograniczeń.

Johnson podkreślił, że pięć kluczowych warunków, od których spełnienia uzależnione jest poluzowanie ograniczeń, pozostaje w mocy.

Te pięć warunków to: musi być pewność, że publiczna służba zdrowia poradzi sobie z liczbą przypadków, muszą być dowody na stały spadek dziennej liczby zgonów, muszą być dowody na to, że stopa zakażeń spada do poziomu dającego się opanować, musi być wystarczająca liczba testów i środków ochrony osobistej, musi być pewność, że poluzowanie ograniczeń nie spowoduje drugiego szczytu.