W. Brytania: Johnson: na szczytach NATO i G7 będziemy zwiększać presję na Putina

Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że zamierza wykorzystać czwartkowe spotkania przywódców NATO i G7 do zwiększenia presji na reżim Władimira Putina w Rosji - przekazało w środę biuro Johnsona po rozmowie telefonicznej obu przywódców.

Jak napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street, Johnson powiedział Zełenskiemu, że przywódcy NATO i G7 "będą starali się odpowiedzieć na prośby Ukrainy" i zapewnić jej "jak najsilniejszą pozycję w toczących się rozmowach pokojowych".

"(Johnson) powiedział, że bombardowanie obszarów cywilnych, w tym oblężenie Mariupola, jest nie do zaakceptowania i wymaga reakcji ze strony społeczności międzynarodowej. Premier wyraził zamiar wykorzystania jutrzejszych spotkań G7 i NATO do zwiększenia presji na reżim Władimira Putina i do współpracy z partnerami w celu znacznego zwiększenia śmiercionośnej pomocy obronnej dla Ukrainy. Przywódcy będą starać się spełnić prośby Ukrainy i zapewnić prezydentowi Zełenskiemu możliwie najsilniejszą pozycję w toczących się rozmowach pokojowych" - przekazano.