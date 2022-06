W. Brytania: Johnson: nie można wymuszać na Ukrainie przyjęcia złego dla niej porozumienia pokojowego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie może być zmuszany przez światowe mocarstwa do zaakceptowania niekorzystnego dla jego kraju porozumienia pokojowego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - powiedział we wtorek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, zwracając się do brytyjskich ministrów.

Johnson zadeklarował na posiedzeniu rządu, że Wielka Brytania "pozostanie w pierwszym szeregu" wsparcia dla Ukrainy.

"(Premier) powiedział, że ważne jest, aby prezydent Zełenski nie był zmuszany do zaakceptowania niekorzystnego rozwiązania pokojowego, zauważając, że złe układy pokojowe nie trwają długo. Powiedział, że świat musi unikać wszelkich rozstrzygnięć konfliktu, które tworzyłyby wrażenie, nieuzasadniona agresja Putina (na Ukrainę) się opłaciła" - poinformował rzecznik premiera Max Blain, cytowany przez agencję Reutera.

Jak dodał, brytyjska szefowa dyplomacji Liz Truss zapewniła, że Londyn przygotowuje kolejne sankcje przeciwko Rosji z powodu jej inwazji na Ukrainę.

Również we wtorek brytyjska minister rolnictwa Victoria Prentis oświadczyła, że zarzuty kradzieży zboża przez Rosjan z wielu różnych obszarów na Ukrainie są bardzo poważne i muszą zostać natychmiast zbadane.