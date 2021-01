W. Brytania: Johnson: oczekuję współpracy z Bidenem nad wspólnymi priorytetami

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w środę, że oczekuje współpracy z Joe Bidenem nad ich "wspólnymi priorytetami", zaledwie kilka godzin przed inauguracją Bidena jako 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

"Jak powiedziałem podczas rozmowy z nim na temat jego wyboru na prezydenta, cieszę się na współpracę z nim i z jego nową administracją, na wzmocnienie partnerstwa między naszymi krajami i na pracę nad naszymi wspólnymi priorytetami: od walki ze zmianami klimatu, przez lepsze poradzenie sobie z pandemią, po wzmocnienia naszego transatlantyckiego bezpieczeństwa" - powiedział Johnson w parlamencie.

Ponadto wyraził nadzieję, że Biden dołączy do brytyjskiego zobowiązania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 roku.

Johnson wskazał, że jego kraj "jeśli chodzi o globalne przywództwo na światowej scenie, rozpoczyna dość fenomenalny rok". Odniósł się do tego, że Wielka Brytania będzie gospodarzem szczytu G7 i szczytu klimatycznego COP26. Szef rządu odpowiedział w ten sposób na krytykę byłej premier Theresy May, która stwierdziła, że niektóre z działań rządu Johnsona obniżyły wiarygodność Wielkiej Brytanii w oczach świata.

"Mamy nadzieję, że prezydent Biden dołączy do nas (wyznaczając cel w postaci zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.) i oczywiście będziemy współpracować z prezydentem Bidenem w celu umocnienia sojuszu transatlantyckiego i NATO" - powiedział Johnson.