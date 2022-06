W. Brytania: Johnson po uzyskaniu wotum zaufania: przekonujący, decydujący wynik

Brytyjski premier Boris Johnson określił w poniedziałek wieczorem wynik głosowania nad wotum zaufania dla niego jako "przekonujący" oraz "decydujący". Wykluczył rozpisanie przedterminowych wyborów do Izby Gmin.

W przeprowadzonym w poniedziałek wieczorem głosowaniu wotum zaufania dla Johnsona jako lidera Partii Konserwatywnej wyraziło 211 jej posłów, brak zaufania - 148 posłów. Choć teoretycznie oznacza to wygraną szefa rządu, liczba głosujących przeciwko premierowi jest znacznie wyższa niż oczekiwali jego zwolennicy, i zdaniem ekspertów, Johnsonowi i tak będzie trudno się utrzymać na stanowisku do kolejnych wyborów.

"Myślę, że jest to przekonujący wynik, decydujący wynik, oznacza on, że jako rząd możemy ruszyć dalej i skupić się na rzeczach, które moim zdaniem naprawdę mają znaczenie dla ludzi. Możemy skupić się na tym, co robimy, aby pomóc ludziom w sprawie kosztów życia, co robimy, aby usunąć zaległości w powstałe przez Covid, co robimy, aby ulice i społeczności stały się bezpieczniejsze dzięki zwiększeniu liczby policjantów" - mówił Johnson komentując wyniki głosowania.

"Mamy teraz okazję, aby zostawić za sobą to wszystko, o czym ludzie w mediach lubią mówić" - dodał. Podkreślił, że wynik ten daje możliwość, aby "zostawić za sobą" trwające w ostatnich miesiącach spory w Partii Konserwatywnej dotyczące jego przywództwa. Odrzucił możliwość przeprowadzenia przyspieszonych wyborów do Izby Gmin, by w ten sposób spróbować wzmocnić swoją pozycję. "Z całą pewnością nie jestem zainteresowany przyspieszonymi wyborami, interesuje mnie tylko to, by już teraz działać na rzecz obywateli tego kraju" - wskazał.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński