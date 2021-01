W. Brytania: Johnson: prawie 1,5 mln zaszczepionych, celem 14 mln do połowy lutego

Brytyjski premier Boris Johnson poinformował w czwartek, że prawie 1,5 mln osób w całym kraju otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Podtrzymał cel, jakim jest zaszczepienie do 15 lutego prawie 14 mln osób.

Jak sprecyzował, 1,26 mln osób zaszczepiono w Anglii, 113 tys. w Szkocji, 49 tys. w Walii, a 46 tys. w Irlandii Północnej.

Johnson chce, by do połowy lutego pierwszą dawkę szczepionki otrzymały cztery pierwsze grupy priorytetowe, czyli wszyscy mieszkańcy i pracownicy domów opieki, wszystkie osoby powyżej 70. roku życia, wszyscy frontowi pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej oraz wszystkie osoby, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie na Covid-19. Liczbę tych osób szacuje się na ok. 14 milionów, przy czym 88 proc. ze zmarłych na Covid-19 należało do jednej z tych grup.

Podkreślił, że osiągnięcie tego celu jest możliwe, ale będzie wymagało ogólnonarodowego wysiłku. Zapewnił, że rząd, służba zdrowia, siły zbrojne i władze lokalne w razie potrzeby rzucą wszystko inne i będą pracować przez 24 godziny na dobę, by zrealizować to zadanie. "Powiedzmy sobie jasno - to jest wyzwanie na niespotykaną dotąd skalę i będzie wymagało bezprecedensowego, ogólnonarodowego wysiłku" - mówił Johnson podczas konferencji prasowej na Downing Street.

"Do końca przyszłego tygodnia szczepionki będzie oferować ponad 1000 placówek prowadzonych przez lekarzy pierwszego kontaktu, 223 szpitale, siedem gigantycznych ośrodków szczepień i grupa pierwszych 200 aptek lokalnych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to przed 15 stycznia powinny one mieć możliwość dostarczania setek tysięcy szczepień dziennie. Naszym planem jest, by każdy miał dostęp szczepionki w promieniu 10 mil" - zapowiedział.

W przyszłym tygodniu mają ruszyć masowe szczepienia w siedmiu specjalnie zaadaptowanych do tego celu halach wystawienniczo-konferencyjnych i obiektach sportowych. W środę ogłoszono ich lokalizacje - będą one w Londynie, Birmingham, Manchesterze, Bristolu, Newcastle, Stevenage i Epsom.

Johnson wyraził opinię, że "wąskim gardłem" w realizacji planu szczepień mogą być raczej dostawy szczepionek niż ich dystrybucja, ale zapewnił, że Wielka Brytania ma zabezpieczone dostawy wystarczającej ilości dawek dla wspomnianych czterech grup priorytetowych.

Tymczasem również w czwartek w Wielkiej Brytanii zaczęły się szczepienia w domach opieki przy użyciu szczepionki opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca - drugiej, jaka została dopuszczona do stosowania. Brytyjski rząd wiąże z nią duże nadzieje, bo w odróżnieniu od tej stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech można ją przechowywać w normalnych temperaturach, jest zatem znacznie łatwiejsza w dystrybucji.

