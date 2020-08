W. Brytania: Johnson: próba otrucia Nawalnego zszokowała świat, potrzebne pełne śledztwo

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oświadczył w środę, że próba otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego zszokowało świat i potrzebne jest pełne dochodzenie w sprawie tego wydarzenia, które zakończy się pociągnięciem sprawców do odpowiedzialności.

"Próba otrucia Aleksieja Nawalnego zszokowała świat. Wielka Brytania solidaryzuje się z nim i jego rodziną. Potrzebujemy pełnego, przejrzystego dochodzenia w sprawie tego, co się stało. Sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, a Wielka Brytania przyłączy się do międzynarodowych wysiłków na rzecz zapewnienia sprawiedliwości" - napisał brytyjski premier na Twitterze.

20 sierpnia rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny źle się poczuł na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność, w efekcie czego został hospitalizowany w Omsku, gdzie samolot musiał wylądować. Jego współpracownicy uważają, że próbowano go otruć. To samo powiedzieli lekarze ze szpitala w Berlinie, dokąd w miniony weekend przetransportowano Nawalnego. Pozostaje on cały czas w śpiączce.