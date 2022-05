W. Brytania: Johnson przyznaje, że przyjmowanie uchodźców z Ukrainy mogłoby być szybsze

Brytyjski premier Boris Johnson przyznał we wtorek, że proces przyjmowania uchodźców z Ukrainy mógłby być szybszy, ale ponownie wykluczył możliwość zniesienia dla nich obowiązku wizowego.

"Cóż, zrobiliśmy bardzo dużo, aby pomóc ukraińskim kobietom i dzieciom w tym regionie, a teraz widzimy, że wiele osób przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Do tej pory wydano 86 tys. wiz, a 27 tys. osób już tu jest. Chcę powiedzieć +dziękuję+ - 27 tys. to bardzo dużo, liczba ta szybko rośnie i chcę wyrazić uznanie dla wszystkich tych, którzy pomagają w opiece nad Ukraińcami. Czy mogliśmy to zrobić szybciej? Tak, być może mogliśmy" - powiedział w rozmowie ze stacją ITV.

Zapytany o możliwość zniesienia wiz dla ukraińskich uchodźców Johnson odparł: "Ważne jest, aby chronić system przed tymi, którzy mogliby chcieć go nadużywać. Ważne jest również, aby chronić kobiety i dzieci przed przyjazdem do miejsca, w którym nie zostaną przyjęci tak, jak byśmy sobie tego życzyli, dlatego właśnie przeprowadzamy kontrole i wykonujemy całą pracę, aby dopasować ludzi (uchodźców z tymi, którzy zaoferowali się, że ich przyjmą w domach - PAP), a wyniki zaczynają być naprawdę doskonałe".

Brytyjski rząd już kilka razy obiecywał skrócenie czasu między złożeniem wniosku o wizę a przyjazdem do Wielkiej Brytanii, ale poprawa jak na razie jest niezbyt duża.