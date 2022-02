W. Brytania: Johnson: Putin zachowuje się irracjonalnie

Musimy przyjąć do wiadomości to, że rosyjski prezydent Władimir Putin wydaje się zachowywać nieracjonalnie, więc sankcje - niezależnie od tego, jak ciężkie będą - mogą go nie odwieść od ataku na Ukrainę - przyznał w niedzielę brytyjski premier Boris Johnson.

Sankcje "mogą nie wystarczyć, by odstraszyć irracjonalnego aktora i musimy w tej chwili zaakceptować, że Władimir Putin prawdopodobnie myśli nielogicznie i nie widzi nadchodzącej katastrofy" - powiedział Johnson w rozmowie ze stacją BBC One.

Jak ostrzegł, dowody sugerują, że Rosja planuje "największą wojnę w Europie od 1945 roku" i wszystko wskazuje na to, że już zaczęła realizować te plany.

"Obawiam się powiedzieć, że plan, który widzimy, dotyczy czegoś, co pod względem skali może być naprawdę największą wojną w Europie od 1945 r." - powiedział Johnson.

Przypomniał, w czasie rozmowy z kilkoma zachodnimi przywódcami w piątek wieczorem prezydent USA Joe Biden informował, że według danych wywiadowczych, atak na Ukrainę miałby zostać przeprowadzony nie tylko od wschodu, ale także od północy, od strony Białorusi.