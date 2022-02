W. Brytania: Johnson: rosyjska agresja zagraża regionalnemu pokojowi i bezpieczeństwu

Trwająca agresja Rosji przeciw Ukrainie zagraża regionalnemu pokojowi i bezpieczeństwu oraz podważa globalny porządek - oświadczył we wtorek brytyjski premier Boris Johnson po spotkaniu w Kijowie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

"Premier podkreślił niezachwiane zaangażowanie Zjednoczonego Królestwa na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach. Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą w obliczu trwającej rosyjskiej agresji, która zagraża regionalnemu pokojowi i bezpieczeństwu oraz podważa globalny porządek" - napisano w oświadczeniu przekazanym przez biuro Johnsona po rozmowach obu polityków w Kijowie.

Jak napisano w nim, obaj przywódcy zgodzili się co do tego, że każdy Ukrainiec ma prawo do decydowania o swojej przyszłości, a jakakolwiek dalsza inwazja Rosji na Ukrainę będzie ogromnym błędem strategicznym i będzie miała poważne koszty humanitarne.

Poinformowano, że Ukraina i Wielka Brytania będą współpracować w celu wzmocnienia bezpieczeństwa Ukrainy i jej zdolności do obrony, w tym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Jak już wcześniej zapowiadał brytyjski rząd, Johnson ogłosił podczas wizyty przekazanie 88 mln funtów na zwiększenie odporności Ukrainy i zmniejszenie jej zależności od rosyjskich dostaw energii.

"Przywódcy potwierdzili chęć pogłębienia strategicznego partnerstwa między Ukrainą a Wielką Brytanią we wszystkich obszarach wspólnego zainteresowania oraz kontynuowania zaangażowania, w szczególności w ramach Dialogu Strategicznego Ukraina - Wielka Brytania" - napisano.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński