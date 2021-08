W. Brytania: Johnson: szczyt G7 w sprawie Afganistanu we wtorek

Szczyt online przywódców państw grupy G7 poświęcony sytuacji w Afganistanie odbędzie się we wtorek - ogłosił w niedzielę brytyjski premier Boris Johnson. Wielka Brytania sprawuje w tym roku przewodnictwo w G7.

Johnson wezwał jednocześnie społeczność międzynarodową do znalezienia sposobów na zapobieżenie eskalacji konfliktu w Afganistanu, w którym przed tygodniem władzę przejęli talibowie i skąd państwa zachodnie próbują obecnie ewakuować swoich obywateli oraz afgańskich współpracowników ich wojsk.

"Niezwykle ważne jest, by społeczność międzynarodowa współpracowała, by zapewnić bezpieczną ewakuację, zapobiec kryzysowi humanitarnemu i wesprzeć Afgańczyków, by zabezpieczyć zdobycze ostatnich 20 lat" - napisał w niedzielę na Twitterze Johnson.

Zorganizowanie szczytu G7 w sprawie Afganistanu, który odbędzie się w formie wirtualnej, brytyjski premier zapowiadał już na początku tego tygodnia, a w czwartek odbyło się wirtualne spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7 poświęcone sytuacji w tym kraju.

Oprócz Wielkiej Brytanii w skład G7 wchodzą także Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Niemcy, Japonia i Kanada.